Monaco-Lyon maçı detayları: Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Monaco'daki Stade Louis-II, Ligue 1'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Monaco'da teknik direktör Sebastien Pocognoli, Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) giden Lamine Camara ve Krepin Diatta ile sakatlığı süren Ansu Fati'nin yokluğunda Folarin Balogun ve Mika Biereth ikilisine güveniyor. Konuk ekip Lyon cephesinde ise, Real Madrid'den kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı genç yıldız Endrick'in lisans işlemlerinin tamamlanması camiada büyük heyecan yarattı. Kaptan Corentin Tolisso önderliğinde deplasmanlarda dirençli bir görüntü sergileyen Lyon, Monaco'nun savunma zafiyetlerini değerlendirip zirve takibini sürdürmek niyetinde. İşte Monaco-Lyon maçı ayrıntıları...

Monaco-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco-Lyon maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.

Monaco-Lyon MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Louis II'de start alacak Monaco-Lyon maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco-Lyon MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky; Kehrer, Vanderson, Henrique, Salisu; Teze, Akliouche, Coulibaly; Golovin, Balogun, Biereth

Lyon: Grief; Maitland-Niles, Kluivert, Hateboer, Vinicius; Merah, Morton, Tolisso; Moreira, Sulc, Satriano