CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Monaco-Lyon maçı detayları: Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Monaco-Lyon maçı detayları: Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fransa Ligue 1’in 17. haftasında Monaco, evinde ezeli rakiplerinden Lyon’u ağırlıyor. Ligde topladığı 23 puanla 9. sırada yer alan ve son 6 maçının 5'ini kaybederek taraftarını üzen Monaco, yeni yıla güçlü bir başlangıç yaparak çıkışa geçmek istiyor. 27 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasını kovalayan Paulo Fonseca'nın Lyon'u ise, bu zorlu deplasmanda 3 puanı hedefliyor. Peki Monaco-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 13:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco-Lyon maçı detayları: Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Monaco-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Monaco'daki Stade Louis-II, Ligue 1'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Monaco'da teknik direktör Sebastien Pocognoli, Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) giden Lamine Camara ve Krepin Diatta ile sakatlığı süren Ansu Fati'nin yokluğunda Folarin Balogun ve Mika Biereth ikilisine güveniyor. Konuk ekip Lyon cephesinde ise, Real Madrid'den kiralık olarak kadroya katılan Brezilyalı genç yıldız Endrick'in lisans işlemlerinin tamamlanması camiada büyük heyecan yarattı. Kaptan Corentin Tolisso önderliğinde deplasmanlarda dirençli bir görüntü sergileyen Lyon, Monaco'nun savunma zafiyetlerini değerlendirip zirve takibini sürdürmek niyetinde. İşte Monaco-Lyon maçı ayrıntıları...

Monaco-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco-Lyon maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.

Monaco-Lyon MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Louis II'de start alacak Monaco-Lyon maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Monaco-Lyon MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky; Kehrer, Vanderson, Henrique, Salisu; Teze, Akliouche, Coulibaly; Golovin, Balogun, Biereth

Lyon: Grief; Maitland-Niles, Kluivert, Hateboer, Vinicius; Merah, Morton, Tolisso; Moreira, Sulc, Satriano

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | Guantanamo'ya mı götürüyorlar?
Usta yazarlardan Süper Kupa yorumu!
Osimhen için gündemi sarsacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... 13:18
G.Saray'da Trabzon mesaisi! G.Saray'da Trabzon mesaisi! 13:16
Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! F.Bahçe... Milan'dan Nkunku için resmi açıklama! F.Bahçe... 12:53
Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam Amrabat kasayı dolduracak! İşte o rakam 12:21
Genoa-Pisa maçı bilgileri! Genoa-Pisa maçı bilgileri! 12:10
Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması! 11:35
Daha Eski
Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! Espanyol-Barcelona maçı tüm detayları! 11:12
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 10:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 10:40
Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! Tüm ayrıntılarıyla Elche-Villarreal maçı! 10:39
Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! Basketbolda Beşiktaş-F.Bahçe derbisi! 10:21
Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Osasuna-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:19