Ziraat Türkiye Kupası
Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atalanta Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A’da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Atalanta ile Roma karşı karşıya geliyor. Cumartesi gecesi oynanacak mücadeleyle Atalanta, 2026 yılına taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:45
Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atalanta-Roma maçı CANLI takip etmek için tıkla!

İtalya Serie A'da haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olan Atalanta-Roma karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Atalanta Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ve canlı izleme bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2026 yılına kulüp efsanesinin dönüşünü simgeleyen bir atmosferle girmeye hazırlanan Atalanta, Cumartesi gecesi sahasında Roma'yı konuk edecek. Roma ise deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Atalanta–Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın var mı? sorularına yanıt ararken; mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri de merak ediliyor.

ATALANTA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Roma maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 22:45'te başlayacak.

ATALANTA-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Roma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Atalanta BC-AS Roma maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zalewski, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Pasalic, Scamacca

Roma muhtemel ilk 11'i: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Kone, Cristante, Wesley, Soule, Dybala, Ferguson

ATALANTA VS ROMA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

