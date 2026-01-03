Atalanta-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Atalanta-Roma maçı CANLI takip etmek için tıkla!

İtalya Serie A'da haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olan Atalanta-Roma karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Atalanta Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ve canlı izleme bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2026 yılına kulüp efsanesinin dönüşünü simgeleyen bir atmosferle girmeye hazırlanan Atalanta, Cumartesi gecesi sahasında Roma'yı konuk edecek. Roma ise deplasmanda alacağı iyi bir sonuçla ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Atalanta–Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın var mı? sorularına yanıt ararken; mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri de merak ediliyor.

ATALANTA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Roma maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 22:45'te başlayacak.

ATALANTA-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Roma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Atalanta BC-AS Roma maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta BC muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zalewski, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Pasalic, Scamacca

Roma muhtemel ilk 11'i: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso, Celik, Kone, Cristante, Wesley, Soule, Dybala, Ferguson

Primo appuntamento del 2026 alla New Balance Arena 🗓️⚽️Kicking off 2026 at the New Balance Arena 🏟️▶️#AtalantaRoma #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/KJCVp5thYs — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 3, 2026

