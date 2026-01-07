Edoardo Bove, Süper Lig Yolunda! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takipte

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği tam gaz devam ediyor. Ligin İstanbul devleri, taraftarlarına da müjdeledikleri üzere mevcut kadroya orta saha takviyesi yapmadan transfer dönemini noktalamak istemiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönelmesi muhtemel bir isim İtalyan basını tarafından duyuruldu: Edoardo Bove.