Edoardo Bove, Süper Lig Yolunda! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takipte

Ziraat Türkiye Kupası
Yaşadığı sağlık sorununun ardından İtalya'da futbol oynaması yasaklanan AS Roma'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Edoardo Bove için rota Türkiye'ye çevrildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç futbolcu, sahalara dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 09:19
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği tam gaz devam ediyor. Ligin İstanbul devleri, taraftarlarına da müjdeledikleri üzere mevcut kadroya orta saha takviyesi yapmadan transfer dönemini noktalamak istemiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönelmesi muhtemel bir isim İtalyan basını tarafından duyuruldu: Edoardo Bove.

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcunun AS Roma ile olan sözleşmesi feshedilmeye hazırlanıyor. 24/25 sezonunda yaşadığı talihsiz olayın ardından sahalara dönüş yapmaya hazırlanan Bove, özel durumu nedeniyle İtalya'da futbol oynayamıyor.

İTALYA'DA OYNAMASI YASAK

Edoardo Bove, 1 Aralık 2024'te oynanan Fiorentina-Inter mücadelesinde kalp durması yaşayarak yere yığılmıştı. Hızlı müdahale sayesinde hayatta kalan futbolcunun kalbine şok vererek ritmi düzenlemeye yarayan bir cihaz takıldı. İtalya'da belirlenen kurallar çerçevesinde profesyonel futbolda bu cihazla oynamak düzenlemeler gereği mümkün değil.

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

Bu doğrultuda yurt dışına çıkmaya hazırlanan İtalyan orta saha için Türk takımlarının ilgisinin olduğu açıklandı. Bove ise, "Haziran ayında futbola dönmeyi hedefliyorum. Eğer iç defibrilatörü tutmaya karar verirsem, İtalya'da oynayamam. Yurt dışında neredeyse her yerde oynayabilirim. Ancak doktorlar bana onu çıkarmamın mümkün olabileceğini söylüyor. Futbol benim için çok önemli. Vazgeçmeyeceğim." ifadeleri ile kararını kamuoyuna duyurmuştu.

