Juventus-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri!

Juventus-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri!

Juventus Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? Serie A’da yeni yıla galibiyetle başlamak isteyen Juventus, Cumartesi akşamı Torino’da Lecce’yi konuk ediyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılarak üst üste beşinci galibiyetini hedefliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:19
Juventus-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri!

Juventus-Lecce maçını takip etmek için tıklayın

Serie A'da haftanın öne çıkan maçlarından biri olan JuventusLecce karşılaşması, futbolseverlerin yakın takibinde. Juventus Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı? soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Yeni yıla, geçen yılı bitirdiği form grafiğiyle başlamak isteyen Juventus; ligde üst üste üç, Avrupa'da ise bir galibiyet alarak moral depoladı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon Scudetto yarışında iddialı olmayı hedeflerken, Lecce ise Serie A'da kalma mücadelesi veriyor. Karşılaşma öncesi Türk futbolseverlerin gözü ise Kenan Yıldız'da. Genç oyuncunun Juventus Lecce maçında oynayıp oynamayacağı ve ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu oluyor.

JUVENTUS-LECCE MAÇI NE ZAMAN?

Juventus-Lecce maçı, 3 Ocak Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

JUVENTUS-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Lecce maçı, saat 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS-LECCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Lecce, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Lecce arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz

MUHTEMEL 11'LER

Juventus muhtemel ilk 11'i: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Openda

Lecce muhtemel ilk 11: Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Pierotti, Helgason, Sottil, Stulic

JUVENTUS VS LECCE MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

