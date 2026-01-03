CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Senegal-Sudan maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? AFCON 2025

Senegal-Sudan maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? AFCON 2025

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu açılış maçında Senegal, Fas’ın Tanger şehrinde Sudan ile karşı karşıya geliyor. D Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan ve kalesini gole kapatan Pape Thiaw’ın öğrencileri, turnuvanın kağıt üzerindeki en kolay eşleşmelerinden birinde hata yapmak istemiyor. E Grubu’nu 3 puanla 3. sırada bitirip 'en iyi üçüncüler' kontenjanından tur atlayan Kwesi Appiah’ın Sudan’ı ise, 2012'den sonra ilk kez çıktığı bu aşamada tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atmaya çalışacak. İşte Senegal-Sudan maçı canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:37
Senegal-Sudan maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? AFCON 2025

Senegal-Sudan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tanger'deki 65 bin kapasiteli Grand Stade de Tanger, Senegal'in gövde gösterisine sahne olmaya hazırlanıyor. Senegal, grup aşamasında sergilediği kompakt oyun ve Nicolas Jackson'ın formda görüntüsüyle turnuvanın en hazır takımı olduğunu kanıtladı. Ancak ev sahibi ekip, son grup maçında kırmızı kart gören kaptan Kalidou Koulibaly'den bu maçta mahrum kalacak. Sudan cephesinde ise teknik direktör Kwesi Appiah, 'kaybedecek bir şeyi olmayan' takımını tamamen savunma disiplinine odaklamış durumda. Peki Senegal-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SENEGAL-SUDAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal-Sudan maçı, 3 Ocak Cumartesi günü, TSİ 19.00'da başlayacak.

SENEGAL-SUDAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu açılış maçı olan Senegal-Sudan karşılaşması, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SENEGAL-SUDAN MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mane, Sarr; Jackson

Sudan: Elneel; Awad, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Taifour, Alhassan Omer; Nooh, Eisa, Abdelrahman

ASpor CANLI YAYIN

