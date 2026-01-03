Senegal-Sudan maçı canlı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? AFCON 2025

Senegal-Sudan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tanger'deki 65 bin kapasiteli Grand Stade de Tanger, Senegal'in gövde gösterisine sahne olmaya hazırlanıyor. Senegal, grup aşamasında sergilediği kompakt oyun ve Nicolas Jackson'ın formda görüntüsüyle turnuvanın en hazır takımı olduğunu kanıtladı. Ancak ev sahibi ekip, son grup maçında kırmızı kart gören kaptan Kalidou Koulibaly'den bu maçta mahrum kalacak. Sudan cephesinde ise teknik direktör Kwesi Appiah, 'kaybedecek bir şeyi olmayan' takımını tamamen savunma disiplinine odaklamış durumda. Peki Senegal-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SENEGAL-SUDAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal-Sudan maçı, 3 Ocak Cumartesi günü, TSİ 19.00'da başlayacak.

SENEGAL-SUDAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu açılış maçı olan Senegal-Sudan karşılaşması, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SENEGAL-SUDAN MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mane, Sarr; Jackson

Sudan: Elneel; Awad, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Taifour, Alhassan Omer; Nooh, Eisa, Abdelrahman