Mali-Tunus canlı yayın izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Mali-Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kazablanka'daki tarihi Mohammed V Stadyumu, taktiksel disiplinin ön planda olacağı bir 90 dakikaya ev sahipliği yapacak. Mali, grup aşamasında aldığı 3 beraberlikle yenilmezliğini korusa da, orta sahanın kilit ismi Amadou Haidara'nın Comoros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor. Tunus cephesinde ise işler daha pozitif; dizindeki sakatlığı atlatan Mohamed Ali Ben Romdhane ve Nijerya karşısında etkili olan Elias Achouri'nin iyileşmesi hücum gücünü artırıyor. İki takımın AFCON tarihindeki 5. randevusunda, Tunus ilk kez rakibini turnuva dışında bırakarak bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. İşte Mali-Tunus maçı yayın bilgileri...

Mali-Tunus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mali-Tunus maçı, 3 Ocak Cumartesi günü, TSİ 22.00'de başlayacak.

Mali-Tunus MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu kapsamındaki Mali-Tunus karşılaşması, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mali-Tunus MUHTEMEL 11'LER

Mali: Diarra; W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama; Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko

Tunus: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri, Tounekti, Mastouri