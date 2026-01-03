CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Mali-Tunus canlı yayın izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Mali-Tunus canlı yayın izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali, Fas’ın Kazablanka şehrinde Tunus ile karşı karşıya geliyor. A Grubu’nu 3 puanla 2. sırada tamamlayarak eleme turlarına adını yazdıran Tom Saintfiet’in Mali’si, turnuvanın en dengeli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. C Grubu’nu 4 puanla 2. sırada bitiren Sami Trabelsi’nin Tunus’u ise, tecrübesiyle bu turu geçip 2026’ya büyük bir başarıyla devam etmek niyetinde. Peki Mali-Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:50
Mali-Tunus canlı yayın izle: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

Mali-Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kazablanka'daki tarihi Mohammed V Stadyumu, taktiksel disiplinin ön planda olacağı bir 90 dakikaya ev sahipliği yapacak. Mali, grup aşamasında aldığı 3 beraberlikle yenilmezliğini korusa da, orta sahanın kilit ismi Amadou Haidara'nın Comoros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta cezalı olması teknik heyeti düşündürüyor. Tunus cephesinde ise işler daha pozitif; dizindeki sakatlığı atlatan Mohamed Ali Ben Romdhane ve Nijerya karşısında etkili olan Elias Achouri'nin iyileşmesi hücum gücünü artırıyor. İki takımın AFCON tarihindeki 5. randevusunda, Tunus ilk kez rakibini turnuva dışında bırakarak bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. İşte Mali-Tunus maçı yayın bilgileri...

Mali-Tunus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mali-Tunus maçı, 3 Ocak Cumartesi günü, TSİ 22.00'de başlayacak.

Mali-Tunus MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu kapsamındaki Mali-Tunus karşılaşması, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mali-Tunus MUHTEMEL 11'LER

Mali: Diarra; W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama; Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko

Tunus: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Gharbi, Mejbri; Achouri, Tounekti, Mastouri

