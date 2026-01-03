CANLI SKOR ANA SAYFA
Lille-Rennes CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Lille-Rennes CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 17. haftasında Lille, evinde Rennes’i konuk ediyor. Bruno Genesio yönetiminde 32 puanla 4. sırada yer alan Lille, 2026 yılına taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. 27 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupaları hedefiyle sezona devam eden Habib Beye’nin Rennes’i ise, rakibinin savunmadaki önemli eksiklerini değerlendirip deplasmandan galibiyetle dönerek farkı kapatma peşinde. Peki Lille-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 14:15
Lille-Rennes CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Lille-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lille'deki Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, ligin en formda iki hücum hattının kapışmasına sahne olacak. Ev sahibi Lille, son 5 maçının 4'ünü kazanarak müthiş bir ivme yakalasa da bu maça ciddi savunma eksikleriyle çıkıyor. Alexsandro'nun sakatlığı ve Romain Perraud'nun cezası teknik heyeti düşündürürken, hücumda tecrübeli yıldız Olivier Giroud en büyük koz olacak. Konuk ekip Rennes ise, sezonun parlayan yıldızı ve gol krallığı yarışında zirveyi zorlayan Esteban Lepaul önderliğinde çok tehlikeli bir deplasman ekibi hüviyetinde. İki takımın da açık futbolu tercih ettiği ve son haftalardaki yüksek skorlu galibiyetleri, futbolseverlere gollü bir gece vaat ediyor. İşte Lille-Rennes maçı detayları...

Lille-Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille-Rennes maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.05'te başlayacak.

Lille-Rennes MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Rennes maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lille-Rennes MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Meunier, Fernandes, Santos, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Mbappe, Haraldsson, Sahraoui; Giroud

Rennes: Samba; Brassier, Rouault, Jacquet; Tamari, Cisse, Rongier, Camara, Frankowski; Embolo, Le Paul

