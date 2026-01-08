Guendouzi uçağı ne zaman İstanbul’a gelecek, saat kaçta inecek? Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Guendouzi uçağı ne zaman İstanbul’a gelecek? Saat kaçta inmesi bekleniyor? Futbolseverler, yeni transfer Mattéo Guendouzi’nin İstanbul’a gelişini merak ediyor. Uçağın iniş saati ve havaalanı bilgileri ile birlikte, Guendouzi’yi canlı olarak uçak takip sisteminden izleme seçenekleri araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 12:46 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 12:52
Guendouzi'nin İstanbul'a geliş uçağı hangi saatte iniyor? Transferin resmi açıklamasının ardından taraftarlar, Guendouzi uçağını canlı olarak takip edebilecekleri sistemleri araştırıyor. Uçağın iniş saatleri ve havaalanı detaylarıyla birlikte, futbolseverler İstanbul'a varışını merakla bekliyor. Bu an, transfer heyecanını doruğa çıkarıyor. Peki, Guendouzi uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Saat kaçta inmesi bekleniyor? İşte detaylar!

GUENDOUIZI UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

İddialara göre, Matteo Guendouizi'nin uçağı bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

GUENDOUIZI CANLI UÇAK TAKİP KODU

Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu TC-DMR olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa
