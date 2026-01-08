Guendouzi uçağı ne zaman İstanbul’a gelecek, saat kaçta inecek? Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Guendouzi'nin İstanbul'a geliş uçağı hangi saatte iniyor? Transferin resmi açıklamasının ardından taraftarlar, Guendouzi uçağını canlı olarak takip edebilecekleri sistemleri araştırıyor. Uçağın iniş saatleri ve havaalanı detaylarıyla birlikte, futbolseverler İstanbul'a varışını merakla bekliyor. Bu an, transfer heyecanını doruğa çıkarıyor. Peki, Guendouzi uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Saat kaçta inmesi bekleniyor? İşte detaylar!

GUENDOUIZI UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

İddialara göre, Matteo Guendouizi'nin uçağı bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Guendouzi in partenza da Ciampino: lo aspetta il @Fenerbahce pic.twitter.com/btbww4VvdO — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026

GUENDOUIZI CANLI UÇAK TAKİP KODU

Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu TC-DMR olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.