TRANSFER HABERİ - Oulai için rekor bonservis talebi! Trabzonspor rakamı belirledi

Sezon başında yaptığı yatırımla dikkat çeken Trabzonspor, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Christ Inao Oulai ile adeta altın vuruş yaptı. Kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Oulai için İtalya'dan ciddi bir teklif geldi.

İtalyan basınında ve yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre Atalanta, genç oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak bordo-mavili yönetim bu teklifi yeterli bulmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Oulai için 50 milyon euro talep etme kararı aldı. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde genç yıldız, Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 maçta görev alan Oulai, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında gösterilen genç oyuncunun, Karadeniz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.