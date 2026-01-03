CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Oulai için rekor bonservis talebi! Trabzonspor rakamı belirledi

TRANSFER HABERİ - Oulai için rekor bonservis talebi! Trabzonspor rakamı belirledi

Trabzonspor’un sezon başında Bastia’dan 5.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, Avrupa devlerini peşine taktı. Atalanta’nın 30 milyon euroluk teklifi reddedilirken, bordo-mavililerin genç yıldız için Türk futbol tarihine geçecek bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. İşte o dev rakam… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:04
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Oulai için rekor bonservis talebi! Trabzonspor rakamı belirledi

Sezon başında yaptığı yatırımla dikkat çeken Trabzonspor, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Christ Inao Oulai ile adeta altın vuruş yaptı. Kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Oulai için İtalya'dan ciddi bir teklif geldi.

İtalyan basınında ve yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre Atalanta, genç oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak bordo-mavili yönetim bu teklifi yeterli bulmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Oulai için 50 milyon euro talep etme kararı aldı. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde genç yıldız, Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 maçta görev alan Oulai, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro civarında gösterilen genç oyuncunun, Karadeniz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Juventus'tan!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri
G.Saray'da rota Ugarte!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! 09:50
G.Saray'da rota Ugarte! G.Saray'da rota Ugarte! 09:43
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı 09:18
Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları! Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları! 09:11
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:03
Wolverhampton-West Ham United maç bilgileri! Wolverhampton-West Ham United maç bilgileri! 08:55
Daha Eski
Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 08:24
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 08:06
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04