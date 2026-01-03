Osasuna-Athletic Bilbao maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga’nın 18. haftasında Osasuna, evinde Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Ligde topladığı 18 puanla 13. sırada yer alan ve orta sıralarda tutunmaya çalışan Alessio'nun ekibi, taraftarı önünde kazanarak yeni yıla moralli bir başlangıç yapmak istiyor. 23 puanla 8. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı kapatmayı hedefleyen Ernesto Valverde’nin Bilbao’su ise, deplasmandaki dirençli futboluyla 3 puanı hedefliyor. Peki Osasuna-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 10:19
Osasuna-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pamplona'daki El Sadar Stadyumu, La Liga'nın en zorlu deplasmanlarından biri olarak bilinirken, bu akşam bir başka Bask derbisine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Osasuna, hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen golcüsü Ante Budimir ile Bilbao savunmasını yıpratmayı planlıyor. Konuk ekip Athletic Bilbao cephesinde ise gözler dünya yıldızı Nico Williams ve tecrübeli Inaki Williams kardeşlerin üzerinde olacak. Savunmada sağlam duruşuyla bilinen Bilbao, orta sahanın dinamosu Oihan Sancet'in yaratıcılığıyla El Sadar'dan zaferle dönerek Avrupa yolunda dev bir adım atmak istiyor. İşte Osasuna-Athletic Bilbao maçının merak edilenleri...

Osasuna-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Athletic Bilbao maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. El Sadar Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 18.15'te start alacak.

Osasuna-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Osasuna-Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; I Williams

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
