Osasuna-Athletic Bilbao maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? La Liga

Osasuna-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pamplona'daki El Sadar Stadyumu, La Liga'nın en zorlu deplasmanlarından biri olarak bilinirken, bu akşam bir başka Bask derbisine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Osasuna, hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen golcüsü Ante Budimir ile Bilbao savunmasını yıpratmayı planlıyor. Konuk ekip Athletic Bilbao cephesinde ise gözler dünya yıldızı Nico Williams ve tecrübeli Inaki Williams kardeşlerin üzerinde olacak. Savunmada sağlam duruşuyla bilinen Bilbao, orta sahanın dinamosu Oihan Sancet'in yaratıcılığıyla El Sadar'dan zaferle dönerek Avrupa yolunda dev bir adım atmak istiyor. İşte Osasuna-Athletic Bilbao maçının merak edilenleri...

Osasuna-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Athletic Bilbao maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. El Sadar Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 18.15'te start alacak.

Osasuna-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Osasuna-Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Osasuna-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro; Ruben Garcia, Oroz, Munoz; Budimir

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Paredes, Vivian, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; I Williams