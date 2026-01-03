CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Celta Vigo-Valencia maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo-Valencia maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 18. haftasında Celta Vigo, evinde ligin köklü ekiplerinden Valencia’yı konuk ediyor. Claudio Giraldez yönetiminde 23 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Celta Vigo, 2026 yılına taraftarı önünde üç puanla başlamayı hedefliyor. 16 puanla 17. sırada yer alan ve düşme hattının sadece bir basamak üzerinde bulunan Carlos Corberan'ın Valencia’sı ise, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan kurtulma savaşı verecek. Peki Celta Vigo-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 09:50
Celta Vigo-Valencia maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vigo şehrindeki Balaidos Stadyumu, yılın ilk cumartesi mesaisinde iki farklı hedefin mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Celta Vigo, hücum futbolunu sürdürüp, iç saha avantajıyla sırasını korumayı planlıyor. Diğer tarafta, tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Valencia ise kısıtlı rotasyonu ve savunma zafiyetleriyle boğuşuyor. Son maçlarda dirençli bir görüntü sergilemeye çalışan konuk ekip, Hugo Duro ve Javi Guerra gibi genç yetenekleriyle Balaidos'tan sürpriz bir sonuçla dönerek nefes almak istiyor. İşte Celta Vigo-Valencia maçının detayları...

Celta Vigo-Valencia MAÇI NE ZAMAN?

Celta Vigo-Valencia maçı, 3 Ocak Cumartesi günü Balaidos Stadyumu'nda oynanacak.

Celta Vigo-Valencia MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 18. haftasındaki Celta Vigo-Valencia maçı, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Celta Vigo-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Valencia maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Celta Vigo-Valencia MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Fernandez, Starfelt, Alonso; Rueda, Beltran, Roman, Carreira; Swedberg, Jutgla, Zaragoza

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Guerra, Pepelu, Almeida; Duro, Beltran

