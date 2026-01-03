Celta Vigo-Valencia maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vigo şehrindeki Balaidos Stadyumu, yılın ilk cumartesi mesaisinde iki farklı hedefin mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Celta Vigo, hücum futbolunu sürdürüp, iç saha avantajıyla sırasını korumayı planlıyor. Diğer tarafta, tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Valencia ise kısıtlı rotasyonu ve savunma zafiyetleriyle boğuşuyor. Son maçlarda dirençli bir görüntü sergilemeye çalışan konuk ekip, Hugo Duro ve Javi Guerra gibi genç yetenekleriyle Balaidos'tan sürpriz bir sonuçla dönerek nefes almak istiyor. İşte Celta Vigo-Valencia maçının detayları...

Celta Vigo-Valencia MAÇI NE ZAMAN?

Celta Vigo-Valencia maçı, 3 Ocak Cumartesi günü Balaidos Stadyumu'nda oynanacak.

Celta Vigo-Valencia MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 18. haftasındaki Celta Vigo-Valencia maçı, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Celta Vigo-Valencia MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Valencia maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Celta Vigo-Valencia MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Radu; Fernandez, Starfelt, Alonso; Rueda, Beltran, Roman, Carreira; Swedberg, Jutgla, Zaragoza

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Guerra, Pepelu, Almeida; Duro, Beltran