Mısır-Benin MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mısır-Benin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Mısır ile Benin arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Agadir Stadyumu'nda sahne alacak iki ekip de çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkarken, favori konumundaki Mısır, Muhammed Salah liderliğinde galibiyet hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise Mısır-Benin maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

MISIR-BENİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanacak Mısır-Benin maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MISIR-BENİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Agadir Stadyumu'nda oynanacak Mısır-Benin maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MISIR-BENİN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mısır: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Fathy, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, Attidjikou; Tosin, Dodo, Olaitan; Mounie