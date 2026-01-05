Inter'den Davide Frattesi açıklaması! Galatasaray ve transfer...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Transferde temaslarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi Inter'in 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Davide Frattesi'ydi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un açıklamalarının ardından Inter Başkanı Giuseppe Marotta da Frattesi'nin transferine dair konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 11:04
Devre arasında öncelikli olarak orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Inter'in İtalyan yıldızı Davide Frattesi olmuştu. Basında transfere dair iddialar artarken Serie A ekibinden konuya dair resmi açıklama geldi.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Bologna'yı 3-1 yendikleri mücadele öncesi DAZN'a konuştu. Marotta, Frattesi hakkındaki söylentilere şu sözlerle yanıt verdi...

"FRATTESI KONUSUNDAKİ DURUŞUMUZ BASİT"

"Eğer bir oyuncu ayrılmak isterse, oturup durumu değerlendiririz. Ama şu an o durumda değiliz. O ayrılmak istemiyor ve şu ya da bu kulüpten de herhangi bir teklif almadık. Diyaloğa açık kalıyoruz, ancak somut bir şey yok."

OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Frattesi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan yanıt gelmiş ve tecrübeli hoca "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

