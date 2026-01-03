Fenerbahçe'den Milan çıkarması! Nkunku'nun ardından...
Fenerbahçe transferde Milan'ın yıldızı Christopher Nkunku ile yakından ilgilenirken sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi. Kanarya'nın Nkunku'nun ardından Milan'dan o yıldız için de düğmeye bastığı öğrenildi. Hatta transferde ilk görüşmenin gerçekleştirildiği aktarıldı.
Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı ekleme için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, orta saha transferi için gündemine birçok yıldız futbolcuyu alırken son olarak Milan'ın yıldızını listesine ekledi.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, İtalyan ekibinin Fransız orta sahası Youssouf Fofana için harekete geçti. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun menajeri ile ilk görüşmeyi yaptı. Fenerbahçe, transferin maliyeti için araştırma yapıyor. Maliyet hesabı yapıldıktan sonra Fransız oyuncu için resmi görüşmeler başlayacak.
2024 yılından beri Milan'da forma giyen Fofana'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. 6 ve 8 numaranın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen tecrübeli futbolcuya Domenico Tedesco'nun da onay verdiği belirtildi.
Bu sezon 16 maçta boy gösteren Fofana, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 25 kez şans bulan yıldız oyuncu, 3 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu için şimdiye kadar 41 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.