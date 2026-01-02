CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde Daizen Maeda hamlesi!

Trabzonspor'dan transferde Daizen Maeda hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. İddiaya göre bordo-mavililer Celtic formasını terleten Daizen Maede için devreye girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 22:59
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan transferde Daizen Maeda hamlesi!

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un sol kanat transferi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre bordo-mavili ekip Celtic forması giyen 28 yaşındaki Japon hücumcu Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haberde Celtic'in Maeda'yı satmaya sıcak baktığı ancak 14 milyon Sterlin'lik bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Bu sezon Celtic forması ile 26 maça çıkan Maeda, 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi haziran 2027'de bitecek Japon futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro değeri bulunuyor.

Daizen Maeda sol kanadın dışında 10 numara ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor.

İŞTE O HABER

F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu!
Transferde büyük derbi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
AK Parti'nin üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgulu mesaj
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı!
Anadolu Efes evinde kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 22:48
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 22:27
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 22:18
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 21:11
Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... 18:36
Beşiktaş kamp için Antalya'da! Beşiktaş kamp için Antalya'da! 18:34
Daha Eski
Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI Baskonia - Fenerbahçe Beko | CANLI 18:25
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 18:12
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 18:05
Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! 17:56
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 17:40
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 16:28