Trabzonspor'dan transferde Daizen Maeda hamlesi!

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un sol kanat transferi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre bordo-mavili ekip Celtic forması giyen 28 yaşındaki Japon hücumcu Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haberde Celtic'in Maeda'yı satmaya sıcak baktığı ancak 14 milyon Sterlin'lik bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Bu sezon Celtic forması ile 26 maça çıkan Maeda, 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi haziran 2027'de bitecek Japon futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro değeri bulunuyor.

Daizen Maeda sol kanadın dışında 10 numara ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor.

