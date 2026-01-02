CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor'da Serdar Gürler ile yollar ayrıldı!

Eyüpspor'da Serdar Gürler ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in ekiplerinden İkas Eyüpspor, Serdar Gürler ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 18:36
Eyüpspor'da Serdar Gürler ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in ekiplerinden ikas Eyüpspor, futbolcu Serdar Gürler ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eyüpspor'un resmi hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Serdar Gürler'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Brezilya ekibinden Fred kararı!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Fenerbahçeli Jhon Duran’ın geri dönüşüne yeşil ışık!
Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "Netanyahu'nun yaptıkları yanına kar kalmayacak"
Mourinho'dan flaş Batagov açıklaması!
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
