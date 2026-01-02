Eyüpspor'da Serdar Gürler ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in ekiplerinden ikas Eyüpspor, futbolcu Serdar Gürler ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Eyüpspor'un resmi hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Serdar Gürler'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
