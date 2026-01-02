Brezilya ekibinden Fred kararı! Şartlarını sordular ve...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Fred hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun ülkesine döneceğine dair iddialar gündeme gelirken o takım şartlarını sordu ve dikkat çeken bir transfer kararı aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 16:07
Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Son olarak Fenerbahçe'de bir süredir ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair iddiaların basında yer aldığı Fred hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

FRED PAHALI GELDİ

Atletico Mineiro, Fred için nabız yokladı ve Brezilyalı oyuncunun menajeriyle görüştü, şartlarını sordu. Ancak talepler Mineiro'ya fazla geldi ve transferden vazgeçti.

