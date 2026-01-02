Brezilya ekibinden Fred kararı! Şartlarını sordular ve...

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Son olarak Fenerbahçe'de bir süredir ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair iddiaların basında yer aldığı Fred hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. FRED PAHALI GELDİ Atletico Mineiro, Fred için nabız yokladı ve Brezilyalı oyuncunun menajeriyle görüştü, şartlarını sordu. Ancak talepler Mineiro'ya fazla geldi ve transferden vazgeçti. Flamengo ile Bahia'nın ise tecrübeli orta sahaya olan ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncu için iyi bir bonservis önerilmesi halinde kabul edecek.