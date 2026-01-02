CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 12. haftasında Al Ahli, evinde ligin zirvesindeki Al Nassr’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 22 puanla 4. sırada yer alan ve evinde henüz bileği bükülmeyen Matthias Jaissle’nin Al Ahli'si, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışına ortak olmak istiyor. 31 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr ise, Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in müthiş form grafiğiyle galibiyet serisini sürdürüp 2026'ya şampiyonluk yolunda dev bir adımla başlamayı hedefliyor. Peki Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu, yılın ilk taktik savaşına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Al Ahli, bu sezonda özellikle Ivan Toney ve Galeno gibi isimlerle hücumda etkili olurken; Edouard Mendy ve Riyad Mahrez gibi yıldızlarının AFCON (Afrika Uluslar Kupası) nedeniyle eksikliğini hissedecek. Öte yandan, ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Al Nassr cephesinde ise tek hedef galibiyet. Kariyerinin 958. golünü arayan Cristiano Ronaldo ve ligin gol krallığında zirveyi paylaşan Joao Felix, Al Ahli savunmasının en büyük sınavı olacak. Sezon başında Süper Kupa'da rakibine penaltılarla kaybeden Al Nassr için bu maç, aynı zamanda bir rövanş niteliği taşıyor. İşte Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı detayları...

Al Ahli Jeddah-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Ahli Jeddah-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında, King Abdullah Sports City'de oynanacak nefes kesen Al Ahli Jeddah-Al Nassr mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

👉Al Ahli Jeddah-Al Nassr MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

Al Ahli Jeddah-Al Nassr MUHTEMEL 11'LER

Al Ahli Jeddah: Sanbi; Majrashi, Demiral, Sulaiman, Hawsawi; Aljohani, Edoa, Goncalves; Galeno, Al-Buraikan, Toney

Al Nassr : Al-Aqidi; Al-Ghannam, Martinez, Al-Amri, Nasser; Brozovic, Angelo, Wesley; Coman, Felix, Ronaldo

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
DİĞER
A Milli Takım'ın yıldızı için tarihe geçecek transfer teklifi! Premier Lig devi gözünü kararttı...
Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "Netanyahu'nun yaptıkları yanına kar kalmayacak"
Beşiktaş'ta flaş gelişme!
Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi son idman Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi son idman 15:03
F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması 15:00
Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! 14:34
Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları! Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları! 14:12
Al Najma-Al Khaleej maçı detayları! Al Najma-Al Khaleej maçı detayları! 13:54
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Beşiktaş'ta flaş gelişme! 13:18
Daha Eski
Kuntz Hamburg'daki görevinden istifa etti Kuntz Hamburg'daki görevinden istifa etti 12:58
Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet 12:39
Baskonia-Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgileri! Baskonia-Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgileri! 11:59
TFF açıkladı! Süper Kupa maçları öncesinde... TFF açıkladı! Süper Kupa maçları öncesinde... 11:48
Başakşehir ayrılığı duyurdu! Başakşehir ayrılığı duyurdu! 11:44
Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı 11:29