CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması

Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini 6 milyar 250 milyon liraya çıkaracak. Kulüp elde edilecek gelirin en az yüzde 70'ini finansal borçlar için kullanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 15:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan bedelli sermaye artırıma ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.

Buna göre sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılması belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Yapılacak bu işlemle 10 milyar lira gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira fon sağlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe, yapılacak sermaye artımınında elde edilecek gelirin yüzde 70'ini finansal borçlarda, yüzde 20'sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10'unu ise vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.

F.Bahçe'de flaş Szymanski gelişmesi!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP fena yakalandı: Özgür Özel'in "5 dakika feryadı" böyle yok oldu!
Beşiktaş'ta flaş gelişme!
Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! 14:34
Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları! Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları! 14:12
Al Najma-Al Khaleej maçı detayları! Al Najma-Al Khaleej maçı detayları! 13:54
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Beşiktaş'ta flaş gelişme! 13:18
Kuntz Hamburg'daki görevinden istifa etti Kuntz Hamburg'daki görevinden istifa etti 12:58
Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet 12:39
Daha Eski
Baskonia-Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgileri! Baskonia-Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgileri! 11:59
TFF açıkladı! Süper Kupa maçları öncesinde... TFF açıkladı! Süper Kupa maçları öncesinde... 11:48
Başakşehir ayrılığı duyurdu! Başakşehir ayrılığı duyurdu! 11:44
Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı 11:29
Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı tüm detayları! Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı tüm detayları! 11:26
Toulouse-Lens maçı saat kaçta? Toulouse-Lens maçı saat kaçta? 10:55