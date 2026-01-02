Al Najma-Al Khaleej CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Unaizah şehrindeki Al-Najma Kulüp Stadyumu, yılın ilk haftasında ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren stratejik bir randevuya ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Al Najma, kalesinde gördüğü 23 golle ligin en kötü savunma performansına sahip olsa da yeni transferlerin hücumdaki etkinliğiyle bu krizi aşmaya çalışıyor. Konuk ekip Al Khaleej cephesinde ise tanıdık bir isim, eski Fenerbahçeli Joshua King ve Yunan yıldız Kostas Fortounis liderliğindeki hücum hattı, rakiplerinin savunma zafiyetlerini değerlendirerek maçı erken koparma peşinde. İki ekibin tarihlerindeki bu ilk randevusu, hem teknik direktörlerin taktik savaşına hem de yıldız oyuncuların bireysel düellolarına sahne olacak.

AL NAJMA-AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN?

Al Najma-Al Khaleej maçı 2 Ocak Cuma günü oynanacak.

AL NAJMA-AL KHALEEJ MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında oynanacak Al Najma-Al Khaleej maçı saat 16.30'da başlayacak.

AL NAJMA-AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma ile Al Khaleej mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.