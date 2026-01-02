CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Najma-Al Khaleej CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Khaleej CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 12. haftasında Al Najma, sahasında Al Khaleej’i konuk ediyor. Ligde geride kalan 11 haftada sadece 1 puan toplayabilen ve henüz galibiyetle tanışamayan Al Najma, 2026 yılında taraftarı önünde makus talihini yenmek istiyor. 14 puanla 9. sırada yer alan Georgios Donis yönetimindeki Al Khaleej ise, son haftalardaki istikrarsız sonuçların ardından bu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Avrupa potasına yaklaşmayı hedefliyor. Peki Al Najma-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 13:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Najma-Al Khaleej CANLI: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Unaizah şehrindeki Al-Najma Kulüp Stadyumu, yılın ilk haftasında ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren stratejik bir randevuya ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Al Najma, kalesinde gördüğü 23 golle ligin en kötü savunma performansına sahip olsa da yeni transferlerin hücumdaki etkinliğiyle bu krizi aşmaya çalışıyor. Konuk ekip Al Khaleej cephesinde ise tanıdık bir isim, eski Fenerbahçeli Joshua King ve Yunan yıldız Kostas Fortounis liderliğindeki hücum hattı, rakiplerinin savunma zafiyetlerini değerlendirerek maçı erken koparma peşinde. İki ekibin tarihlerindeki bu ilk randevusu, hem teknik direktörlerin taktik savaşına hem de yıldız oyuncuların bireysel düellolarına sahne olacak.

AL NAJMA-AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN?

Al Najma-Al Khaleej maçı 2 Ocak Cuma günü oynanacak.

AL NAJMA-AL KHALEEJ MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında oynanacak Al Najma-Al Khaleej maçı saat 16.30'da başlayacak.

AL NAJMA-AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma ile Al Khaleej mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş Szymanski gelişmesi!
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
DİĞER
A Milli Takım'ın yıldızı için tarihe geçecek transfer teklifi! Premier Lig devi gözünü kararttı...
CHP fena yakalandı: Özgür Özel'in "5 dakika feryadı" böyle yok oldu!
Beşiktaş'ta flaş gelişme!
Goretzka'nın alternatifi yine Bundesliga'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Beşiktaş'ta flaş gelişme! 13:18
Kuntz Hamburg'daki görevinden istifa etti Kuntz Hamburg'daki görevinden istifa etti 12:58
Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet 12:39
Baskonia-Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgileri! Baskonia-Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgileri! 11:59
TFF açıkladı! Süper Kupa maçları öncesinde... TFF açıkladı! Süper Kupa maçları öncesinde... 11:48
Başakşehir ayrılığı duyurdu! Başakşehir ayrılığı duyurdu! 11:44
Daha Eski
Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı 11:29
Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı tüm detayları! Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı tüm detayları! 11:26
Toulouse-Lens maçı saat kaçta? Toulouse-Lens maçı saat kaçta? 10:55
Fluminense tecrübeli kalecisi ile nikah tazeledi! Fluminense tecrübeli kalecisi ile nikah tazeledi! 10:42
Alperen'li Rockets'tan üst üste 4. zafer! Alperen'li Rockets'tan üst üste 4. zafer! 10:22
Cagliari-Milan maçından son notlar! Cagliari-Milan maçından son notlar! 10:20