Haberler EuroLeague Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Beko, 19. hafta mücadelesinde Avrupa’nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Baskonia’ya konuk oluyor. Sezonun bu kritik virajında, Fernando Buesa Arena’nın ateşli atmosferinde galibiyet arayacak olan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yüksek tempolu oyununa sert savunmasıyla yanıt vermeye hazırlanıyor. Üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve deplasman turnesinden moralli dönmek isteyen temsilcimiz için bu randevu, seri yakalama hedefi açısından büyük bir önem taşıyor. Peki Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 12:00
Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, 19. hafta randevusunda İspanya deplasmanında Baskonia karşısına çıkıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde bu sezon istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertli ekip, çıktığı 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 6 mağlubiyetle, bir maçı eksik olmasına rağmen ligde 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi Baskonia ise 18 maçta aldığı 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle averajla 15. basamakta bulunuyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen temsilcimiz, yaralı rakibi karşısında deplasmanda hata yapmadan galibiyete uzanmayı hedefliyor. İşte Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı detayları...

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı detayları!

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Fernando Buesa Arena'daki mücadelede hava atışı, Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor. Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.

