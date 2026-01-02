Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Beko, 19. hafta randevusunda İspanya deplasmanında Baskonia karşısına çıkıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde bu sezon istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertli ekip, çıktığı 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 6 mağlubiyetle, bir maçı eksik olmasına rağmen ligde 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi Baskonia ise 18 maçta aldığı 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle averajla 15. basamakta bulunuyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen temsilcimiz, yaralı rakibi karşısında deplasmanda hata yapmadan galibiyete uzanmayı hedefliyor. İşte Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı detayları...
BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Fernando Buesa Arena'daki mücadelede hava atışı, Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.
🏀 Maç günü! 🏆 @EuroLeague 19. Hafta 🆚 Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 🕙 22.00 📍 Buesa Arena 🔗 Maç raporu: https://t.co/sSPMjKfnp7 🎙️ Maç önü görüşleri: https://t.co/xFZ495ayDW 📺 @ssporttr 📲 #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/EbSpVMtIur— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 2, 2026
BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.