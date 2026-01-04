Sörloth’tan Atletico Madrid yönetimine mesaj! Fenerbahçe’ye transferi için…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Santrafor takviyesi için vites yükselten Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için kritik bir eşiğe geldi. Norveçli golcünün sarı-lacivertli formayı giymek istediğini kulübüne bildirdiği, hafta içinde yapılacak son görüşmenin transferin kaderini belirleyeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Alexander Sörloth. Sarı-lacivertli yönetim, LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen deneyimli santrfor için temaslarını sıklaştırdı.
Bu sezon 22 maçta 1.040 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Norveçli futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansının yanı sıra fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çeken Sörloth'un transferinde önemli bir aşamaya gelindiği ifade ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını İspanyol kulübünün yönetimine iletti.
Haberde, hafta içerisinde iki kulüp yetkilileri arasında son bir görüşmenin yapılacağı, Atletico Madrid'in bonservis beklentisini 30 milyon euro seviyesine çekmesi halinde transferin sonuçlanabileceği kaydedildi.