Sörloth’tan Atletico Madrid yönetimine mesaj! Fenerbahçe’ye transferi için…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Alexander Sörloth. Sarı-lacivertli yönetim, LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen deneyimli santrfor için temaslarını sıklaştırdı.