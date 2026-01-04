CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Trabzonspor Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'de Galatasaray ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 09:54
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

G.Saray Icardi ile el sıkıştı!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Anthony Musaba’nın eski takım menajeri konuştu! ‘Ezilmeden rahatça oynar’
ABD Maduro ve eşini kaçırdı! Trump'tan peş peşe açıklamalar | Askeri üste terlik ve kelepçeyle poz verdi: İlk sözleri ne oldu?
Zaniolo için karar verildi! Transferi...
Beşiktaş’tan Hartman operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rockets’ta Alperen Şengün şoku! Rockets’ta Alperen Şengün şoku! 09:45
Zaniolo için karar verildi! Transferi... Zaniolo için karar verildi! Transferi... 09:37
Beşiktaş’tan Hartman operasyonu! Beşiktaş’tan Hartman operasyonu! 09:36
Nkunku kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? Nkunku kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? 09:19
El Bilal Toure ve Nene'li Mali çeyrek finale yükseldi El Bilal Toure ve Nene'li Mali çeyrek finale yükseldi 09:19
G.Saray Icardi ile el sıkıştı! G.Saray Icardi ile el sıkıştı! 09:09
Daha Eski
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! 09:08
Fulham-Liverpool maçı bilgileri Fulham-Liverpool maçı bilgileri 09:05
Everton-Brentford maçı detayları! Everton-Brentford maçı detayları! 08:44
Leeds United-Manchester United maçı bilgileri! Leeds United-Manchester United maçı bilgileri! 08:26
Derbi günü! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı Derbi günü! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı 07:53
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36