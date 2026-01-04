TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Hartman operasyonu! Sezon sonuna kadar…

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle sol bek bölgesinde yaşanan istikrarsızlıktan memnun değil. Deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda yönetim, bu bölge için alternatifleri değerlendirmeye aldı.

OneFootball'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan isim Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman oldu. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

ORKUN KÖKÇÜ DETAYI

Haberde, Hartman'ın Feyenoord altyapısından yetiştiğine dikkat çekilerek, "Hartman Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile yeniden buluşabilir" yorumu yapıldı. İki oyuncu, Feyenoord günlerinden birbirini yakından tanıyor.

Burnley, Hartman'ı sezon başında Feyenoord'dan 10 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Bu sezon 15 resmi maçta 4 asist üreten Hollandalı sol bekin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

İŞTE O HABER