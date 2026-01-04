CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham-Sunderland maçı canlı izle | Tottenham Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Sunderland, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Tottenham Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 10:28
İngiltere Premier Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Tottenham ile Sunderland arasında oynanacak. Tottenham Sunderland maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Premier Lig'de gözler Tottenham ile Sunderland arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Tottenham-Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham-Sunderland maçı detayları haberimizde...

TOTTENHAM-SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Sunderland Maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 18:00'de başlayacak.

TOTTENHAM-SUNDERLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham ile Sunderland arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Tottenham-Sunderland maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TOTTENHAM VS SUNDERLAND MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
