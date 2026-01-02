Milan Niclas Füllkrug'u resmen açıkladı!

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren AC Milan, West Ham United'dan 32 yaşındaki Alman golcü Niclas Füllkrug'u transfer etti. Milan'dan yapılan açıklamada, anlaşmasının kiralık olduğu ve sezonun sonunda satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Ayrıca golcü futbolcunun Milan'da 9 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.

Bu sezon West Ham formasıyla 9 maça çıkan Füllkrug gol veya asist katkısı yapamadı.