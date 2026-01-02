CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan Niclas Füllkrug'u resmen açıkladı!

AC Milan, West Ham United'dan Alman golcü Niclas Füllkrug'u transfer ettiğini resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 16:22
Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren AC Milan, West Ham United'dan 32 yaşındaki Alman golcü Niclas Füllkrug'u transfer etti. Milan'dan yapılan açıklamada, anlaşmasının kiralık olduğu ve sezonun sonunda satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi. Ayrıca golcü futbolcunun Milan'da 9 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.

Bu sezon West Ham formasıyla 9 maça çıkan Füllkrug gol veya asist katkısı yapamadı.

