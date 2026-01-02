Beşiktaş devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Antalya'ya yaklaşık 1.5 saatlik yolculuk sonunda ulaştı. Siyah-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yapacak. Asbaşkan Murat Kılıç ile Futbol A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu da takımla birlikte Antalya'ya gitti.

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yer almadığı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa E. Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda."