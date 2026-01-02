CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ettiği Antalya’ya yaklaşık 1.5 saatlik yolculuk sonunda ulaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 18:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Antalya'ya yaklaşık 1.5 saatlik yolculuk sonunda ulaştı. Siyah-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yapacak. Asbaşkan Murat Kılıç ile Futbol A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu da takımla birlikte Antalya'ya gitti.

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yer almadığı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa E. Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda."

F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam!
DİĞER
Fenerbahçe’den transfer sürprizi! Beşiktaş’la da anılmıştı
Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "Netanyahu'nun yaptıkları yanına kar kalmayacak"
Mourinho'dan flaş Batagov açıklaması!
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 18:12
Mourinho'dan flaş Batagov açıklaması! Mourinho'dan flaş Batagov açıklaması! 18:05
Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! 17:56
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 16:28
Milan yeni transferini açıkladı! Milan yeni transferini açıkladı! 16:22
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! 16:12
Daha Eski
Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi son idman Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi son idman 15:03
F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması 15:00
Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! 14:34
Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları! Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ayrıntıları! 14:12
Al Najma-Al Khaleej maçı detayları! Al Najma-Al Khaleej maçı detayları! 13:54
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Beşiktaş'ta flaş gelişme! 13:18