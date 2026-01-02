Trabzonspor Adem Yeşilyurt için prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Bordo-mavililer kısa süre içerisinde 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir. A Spor'un haberine göre; Fırtına, Adem Yeşilyurt için kulübü Karşıyaka ile prensipte anlaştı. 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu ile ilgili kısa süre içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.