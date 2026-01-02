Trabzonspor Adem Yeşilyurt için prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Bordo-mavililer kısa süre içerisinde 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir. A Spor'un haberine göre; Fırtına, Adem Yeşilyurt için kulübü Karşıyaka ile prensipte anlaştı. 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu ile ilgili kısa süre içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER