Haberler Trabzonspor Trabzonspor Adem Yeşilyurt için prensipte anlaştı!

Trabzonspor Adem Yeşilyurt için prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer son olarak Karşıyaka formasını terleten Adem Yeşilyurt için kulübü ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 18:13 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 18:20
Trabzonspor Adem Yeşilyurt için prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Bordo-mavililer kısa süre içerisinde 3. Lig ekibi Karşıyaka'dan sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir. A Spor'un haberine göre; Fırtına, Adem Yeşilyurt için kulübü Karşıyaka ile prensipte anlaştı. 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu ile ilgili kısa süre içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

