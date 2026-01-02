Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı yayın bilgileri | Saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu, 2026 yılının ilk haftasında mutlak galibiyet hedefleyen iki takımı karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Al Ettifaq, taraftarının desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlarken kalesini de gole kapatmak istiyor. Konuk ekip Al Akhdoud cephesinde ise, eski Trabzonsporlu kaleci Portugal ve orta sahanın dinamik isimleri performansı belirleyici olacak. Özellikle hücum hattında genç yetenek Burak İnce'nin hızıyla sürpriz arayacak olan Al Akhdoud, savunma disiplinini 90 dakikaya yayarak rakibine zorluk çıkarmayı amaçlıyor. İşte Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı detayları...

Al Ettifaq-Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN?

Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı 2 Ocak Cuma günü oynanacak.

Al Ettifaq-Al Akhdoud MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında oynanacak Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı saat 17.35'te başlayacak.

Al Ettifaq-Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq-Al Akhdoud mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.