Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı yayın bilgileri | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 12. haftasında Al Ettifaq, sahasında ligin alt sıralarına demir atan Al Akhdoud’u ağırlıyor. Ligde 16 puanla 8. sırada yer alan ve iki galibiyetin ardından ligin lideri Al Nassr'dan da 1 puan koparan Steven Gerrard’ın Al Ettifaq'ı, yeni bir galibiyet hedefliyor. 5 puanla 17. sırada bulunan Al Akhdoud ise, kısıtlı kadrosuna rağmen bu zorlu deplasmandan puan çıkararak düşme hattının üzerine çıkma savaşı veriyor. Peki Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 14:12
Al Ettifaq-Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu, 2026 yılının ilk haftasında mutlak galibiyet hedefleyen iki takımı karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Al Ettifaq, taraftarının desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlarken kalesini de gole kapatmak istiyor. Konuk ekip Al Akhdoud cephesinde ise, eski Trabzonsporlu kaleci Portugal ve orta sahanın dinamik isimleri performansı belirleyici olacak. Özellikle hücum hattında genç yetenek Burak İnce'nin hızıyla sürpriz arayacak olan Al Akhdoud, savunma disiplinini 90 dakikaya yayarak rakibine zorluk çıkarmayı amaçlıyor. İşte Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı detayları...

Al Ettifaq-Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN?

Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı 2 Ocak Cuma günü oynanacak.

Al Ettifaq-Al Akhdoud MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında oynanacak Al Ettifaq-Al Akhdoud maçı saat 17.35'te başlayacak.

Al Ettifaq-Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ettifaq-Al Akhdoud mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

