CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK sahasında Bandırmaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Manisa FK sahasında Bandırmaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Bandırmaspor’u 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 22:26
Manisa FK sahasında Bandırmaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Bu mücadeleden Manisa FK 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Bandırmaspor'un sol kanattan gelişen atağında Kehinde'nin pasında ceza yayı üzerinde topu önüne alan Kerim'in sert şutunda meşin yuvarlak, Ada'ya da çarparak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortaladığı topu Manisa FK savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza yayının gerisinde Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun falsolu sert vuruşunda kaleci Vedat, güçlükle topu kornere çeldi.

45+1. dakikada rakip ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruş kullanan Benrahou'nun vuruşunda kaleci Arda son anda topu direğin üzerinden kornere çeldi.

58. dakikada Bandırmaspor'un orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Amaral'ın ceza sahası içerisinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-2

60. dakikada Ayberk'in son çizgiden ortaladığı topu kontrol eden Vargas, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2

64. dakikada Vargas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından ağlara gitti. 2-2

90. dakikada sağ kanattan Herelle'nin pasıyla topla buluşan Diony, penaltı noktası üzerinde bomboş kalan Benrahou'ya topu çıkardı. Benrahou'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hasan Ülker, Çağrı Yıldırım, Emrah Türkyılmaz

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Ada (Kubilay dk. 70), Umut, Toure, Vargas (Osman dk. 90+1), Benrahou, Lindseth (Cissokho dk. 90+1), Yusuf, Diony

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Metehan, Emre, Muhammed Kirpit, Yunus Emre, Ahmet,

Bandırmaspor: Arda, Oğuz, Kerim, Atınç, Hountondji, Mücahit (Enes Aydın dk. 70), Fall (Enes Çinemre dk. 83), Yusuf, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan dk. 83), Kehinde (Amaral dk. 53), Tanque

Yedekler: Akın, Yiğit, Yasin

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Kerim (dk. 25), Amaral (dk. 58) (Bandırmaspor), Vargas (dk. 60), Diony (dk. 64), Benrahou (dk. 90) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Umut, Yusuf (Manisa FK), Fall, Emirhan (Bandırmaspor)

Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Beyaz Saray'dan İran'a saldırı mesajı: "Birçok gerekçe öne sürülebilir" | Donald Trump Hint Okyanusu'ndaki gizli üssü işaret etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ evinde farklı kaybetti Karabağ evinde farklı kaybetti 22:53
Manisa FK sahasında kazandı! Manisa FK sahasında kazandı! 22:25
Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçı detayları 18:19
Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları Fenerbahçe Opet-Spar Girona maçı detayları 18:40
Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! Pereira'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 18:49
Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı! 21:32
Daha Eski
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02
TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! TOFAŞ'ı yenen Beşiktaş GAİN yarı finalde! 16:41
Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı 16:43
Gol düellosunda kazanan Çorum FK Gol düellosunda kazanan Çorum FK 16:49
Anadolu Efes yarı finale yükseldi! Anadolu Efes yarı finale yükseldi! 17:38