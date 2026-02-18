Manisa FK sahasında Bandırmaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Bu mücadeleden Manisa FK 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Bandırmaspor'un sol kanattan gelişen atağında Kehinde'nin pasında ceza yayı üzerinde topu önüne alan Kerim'in sert şutunda meşin yuvarlak, Ada'ya da çarparak sol köşeden ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortaladığı topu Manisa FK savunması uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza yayının gerisinde Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun falsolu sert vuruşunda kaleci Vedat, güçlükle topu kornere çeldi.
45+1. dakikada rakip ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruş kullanan Benrahou'nun vuruşunda kaleci Arda son anda topu direğin üzerinden kornere çeldi.
58. dakikada Bandırmaspor'un orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Amaral'ın ceza sahası içerisinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-2
60. dakikada Ayberk'in son çizgiden ortaladığı topu kontrol eden Vargas, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2
64. dakikada Vargas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin yanından ağlara gitti. 2-2
90. dakikada sağ kanattan Herelle'nin pasıyla topla buluşan Diony, penaltı noktası üzerinde bomboş kalan Benrahou'ya topu çıkardı. Benrahou'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Hasan Ülker, Çağrı Yıldırım, Emrah Türkyılmaz
Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Ada (Kubilay dk. 70), Umut, Toure, Vargas (Osman dk. 90+1), Benrahou, Lindseth (Cissokho dk. 90+1), Yusuf, Diony
Teknik Direktör: Ahmet Pektaş
Yedekler: Saim Sarp Bodur, Metehan, Emre, Muhammed Kirpit, Yunus Emre, Ahmet,
Bandırmaspor: Arda, Oğuz, Kerim, Atınç, Hountondji, Mücahit (Enes Aydın dk. 70), Fall (Enes Çinemre dk. 83), Yusuf, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan dk. 83), Kehinde (Amaral dk. 53), Tanque
Yedekler: Akın, Yiğit, Yasin
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Kerim (dk. 25), Amaral (dk. 58) (Bandırmaspor), Vargas (dk. 60), Diony (dk. 64), Benrahou (dk. 90) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Umut, Yusuf (Manisa FK), Fall, Emirhan (Bandırmaspor)