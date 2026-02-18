Arsenal'e şampiyonluk yarışında Wolverhampton çelmesi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig'in 31. hafta maçında Arsenal deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Lider Arsenal şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip olan maçtan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 01:09
İngiltere Premier Lig'in 31. hafta maçında Arsenal deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Lider Arsenal şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip olan maçtan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede Arsenal 5. dakikada Saka'nın golüyle öne geçti. Ardından 56. dakikada Hincapie skoru 2-0'a getirdi.

Dakikalar 61'i gösterirken Bueno skoru 2-1'e getirdi. Ardından 90+4. dakikada Arsenal'den Calafiori kendi kalesine gol attı. Böylece maç 2-2'lik skorla beraberlikle tamamlandı.

Maçın ardından Arsenal ligde 58 puanla lider konumda bulunuyor. Wolves ise 10 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

Osimhen film gibi olan hayat hikayesini anlattı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan liderliğinde Savunma Sanayii İcra Komitesi sona erdi: Kararlılık ve azim mesajı
Anadolu Efes yarı finale yükseldi!
Arda Turan’ın yıldızı Süper Lig devinin taraftarına hayran kaldı!
SON DAKİKA
