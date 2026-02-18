Milan evinde Como ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'da zirve takibini sürdüren AC Milan, sahasında Como ile karşılaştı. Massimiliano Allegri ve öğrencileri, rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında Inter'in 7 puan gerisine düştü. Como, 32. dakikada Nico Paz ile 1-0 öne geçti. Milan adına skoru eşitleyen golü ise 64. dakikada Rafael Leao kaydetti. Allegri, 80. dakikada kırmızı kart görürken mücadelenin kalan bölümünde taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. AC Milan, 54 puan ile 2. sırada kaldı.
