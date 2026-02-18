CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan evinde Como ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Milan evinde Como ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'da Milan sahasında Como'yu konuk etti. Milano ekibi rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. İşte mücadeleden detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 01:11
Milan evinde Como ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'da zirve takibini sürdüren AC Milan, sahasında Como ile karşılaştı. Massimiliano Allegri ve öğrencileri, rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında Inter'in 7 puan gerisine düştü. Como, 32. dakikada Nico Paz ile 1-0 öne geçti. Milan adına skoru eşitleyen golü ise 64. dakikada Rafael Leao kaydetti. Allegri, 80. dakikada kırmızı kart görürken mücadelenin kalan bölümünde taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. AC Milan, 54 puan ile 2. sırada kaldı.

