Bahçeşehir Koleji'ni yenen Anadolu Efes yarı finale yükseldi! (Ziraat Bankası Türkiye Kupası)

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji SK ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Anadolu Efes 88-67'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Anadolu Efes bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Mateusz Ponitka 4, Calep Homesley 14, Tyler Cavanaugh 3, Furkan Haltalı, Trevion Williams 16, İsmet Akpınar 6, Matt Mitchell 1, Göktüğ Baş, Jordan Matthew Ford 9

Başantrenör: Marko Barac

A. Efes: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nick Weiler-Babb 4, Saben Lee 17, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 18, Cole Swider 6, Erkan Yılmaz 2, Sarper Mutaf

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 4-24

Devre: 24-41

3. Periyot: 41-58

Pablo Laso Biurrun: Savunma anlamında iyi işler yaptık

