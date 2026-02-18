Fenerbahçe-Nottingham Forest CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Domenico Tedesco yönetiminde son olarak Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'da da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Yeni transferlerin UEFA'ya bildirilmesinin ardından ilk 11 tercihleri merak edilirken, Kanarya rövanş maçı öncesi avantajı cebine koymak istiyor. Öte yandan futbolseverler ise "Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
19 Şubat 2026 Perşembe 00:51
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Murillo (Morato), Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca
FENERBAHÇE'DEN AVRUPA KUPALARINDA 299. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 299. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 65 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 407 gol gönderirken, kalesinde ise 419 gol gördü.
"BİZ HER MAÇI FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ"
Her maçı final maçı olarak gördüklerini söyleyen Tedesco, "Şansımızın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Bu fark etmez. İsterse şansımız yüzde 90 olsa da her şeyi yapmamız gerekiyor. Yüzde 10 olsa yine her şeyi yapmamız gerekiyor. Biz her maçı final olarak görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımımız kazanmak olmalı. Sıfır hata olmalı yoksa bizi cezalandırırlar" dedi.
TALISCA VE KEREM'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde kaydettiği 10 golün 4'üne Talisca, 4'üne Kerem Aktürkoğlu imza attı. Brann maçında hat-trick yapma başarısı gösteren Talisca, 7 maçta forma giydi ve 5 gollük katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu ise 3 maçta fileleri havalandırarak 4 gole ulaştı. İsmail Yüksek ile şu an takımda olmayan Sebastian Szymanski de 1'er gol kaydetti.
"İLK KEZ BU KULÜBE RAKİP OLACAĞIM"
İlk kez Fenerbahçe'ye rakip olacağı için karmaşık duygular içerisinde olduğunu dile getiren Pereira, "O kadar çok şey geliyor ki. Bu ülkede, şehirde yaşadım. Kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Taraftarlarla harika maçlar oynadık. Karmaşık duygularım var. Yarın ilk kez bu kulübe rakip olacağım. Her seferinde kazanmak istiyorum. Doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Burada kazanmak için bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE UEFA LİSTESİNE KİMLERİ EKLEDİ?
Fenerbahçe, UEFA'ya verdiği listede yeni transferlerden Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'i dahil etti. Diğer yeni transferlerden Anthony Musaba ve Mert Günok ise listede yer almadı. Lig aşamasında sarı-lacivertli formayla mücadele eden Youssef En-Nesyri, Jhon Duran, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun takımdan ayrıldı.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 22. RANDEVU
Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle 21 defa kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; biri bu sezon olmak üzere Aston Villa ile de 3 müsabaka yaptı. Fenerbahçe, Manchester City ve Chelsea ile 2'şer, Newcastle United ile de 1 defa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler söz konusu 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
NOTTINGHAM FOREST'IN AVRUPA KARNESİ
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 14 puanla 8. sırada bitirdi. İngiliz ekibi, Porto, Malmö, Utrecht ve Ferencvaros'u mağlup ederken, Real Betis ve Sturm Graz ile berabere kaldı. Midtjylland ve Braga'ya ise yenildi. Kırmızı-beyazlılar rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. İngiliz temsilcisinde Igor Jesus 6 golle takımını sırtlarken, Kalimuendo 2, Dan Ndoye, Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Ryan Yates, Nikola Milenkovic ve James Mcatee de 1'er gol kaydetti.
Bu sezon 3. kez teknik adam değişikliğine giden Nottingham Forest, Premier Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Nottingham ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.
NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe rövanş maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.
VITOR PEREIRA, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile sezonun ilk haftalarında yolların ayrılmasının adından takımın başına geçen Ange Postecoglou, tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıktı. Ekim ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan Sean Dyche ise Avrupa Ligi'nde iyi grafik sergilerken, ligde istediği sonuçları alamadı. İngiliz teknik adamın da görevine 12 Şubat'ta son verildi. Nottingham, Dyche'ın yerine son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran Vitor Pereira ile anlaştı. Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Pereira, Aralık 2021'de ayrıldığı sarı-lacivertlilere karşı bu kez rakip olacak. 57 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 61 maçta 2.07 puan ortalaması yakalarken, 2. döneminde 25 müsabakada 1.60 puan ortalaması tutturdu.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak. Karşılaşmada Lukas Fahndrich VAR'da, Luca Cibelli de AVAR'da görev yapacak. Scharer, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynadığı ikinci maçta düdük çalmıştı.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ TÜRKİYE'DE OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turları oynanırken, gözler finale hangi takımların kalacağına çevrildi. Eleme usulüne göre düzenlenen çifte maçların ardından Avrupa Ligi final maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
