CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI (EuroLeague)

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes rakibini mağlup ederek yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 20:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes rakibini mağlup ederek yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 14-21 Kızılyıldız

2. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 16-21 Kızılyıldız

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam!
DİĞER
Juventus’un yıldızına Fenerbahçe kancası!
Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: "Netanyahu'nun yaptıkları yanına kar kalmayacak"
Brezilya ekibinden Fred kararı!
G.Saray'da o isim ile ayrılık yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... Eyüpspor'dan flaş açıklama! Serdar Gürler... 18:36
Beşiktaş kamp için Antalya'da! Beşiktaş kamp için Antalya'da! 18:34
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 18:12
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 18:05
Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! Antalyaspor yeni hocasını duyurdu! 17:56
A. Efes-Kızılyıldız | CANLI A. Efes-Kızılyıldız | CANLI 17:40
Daha Eski
Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! Zeynep Sönmez final turuna yükseldi! 16:28
Milan yeni transferini açıkladı! Milan yeni transferini açıkladı! 16:22
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! 16:12
Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi son idman Beşiktaş'ta Antalya kampı öncesi son idman 15:03
F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması 15:00
Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! Al Ahli Jeddah-Al Nassr maçı yayın bilgisi! 14:34