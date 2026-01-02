Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI (EuroLeague)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes rakibini mağlup ederek yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 14-21 Kızılyıldız

2. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 16-21 Kızılyıldız

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.