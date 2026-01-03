Usta yazarlardan Turkcell Süper Kupa yorumu! Dörtlü finalin favorisi kim?

2026'nın ilk kupasını kaldıracak takım merakla bekleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un katılacağı dörtlü final için artık 2 gün kaldı. Turkcell Süper Kupa için geri sayım başlarken dörtlü finalin programı belli oldu.
Yarı finalde karşılaşacak ekiplerin teknik adam ve kaptanlarının birlikte katılacakları basın toplantılarının detaylarını TFF açıkladı. 5 Ocak Pazartesi Gaziantep Stadı'ndaki Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi 4 Ocak saat 19.30'da Okan Buruk-Fatih Tekke ve oyuncular basının sorularını yanıtlayacak. 6 Ocak'taki Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasının basın toplantısı ise 5 Ocak Pazartesi 18.15'te Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Kazanan 2 takım, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde karşılaşacak ve galip gelen kupayı müzesine götürecek. Bu dev maçlar ATV ve A Spor ekranlarında olacak.
Sabah Gazetesi yazarları dev mücadeleler öncesi dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o sözler...
LEVENT TÜZEMEN: FİNALİN ANAHTARI YÜKSEK MOTİVASYON OLACAK
"TFF, Süper Kupa'yı dörtlü finale çevirmesi ile futbol renk kazanacak. İkinci yarı öncesi birbirinden güzel, çekişmeli, kıran kırana maçlar izleyeceğiz. G.Saray-Trabzon maçının G.Antep'te oynanması bir nevi kupa finalinin rövanşı olacak. Bu sezon lige ve Avrupa'ya renk getiren Samsun, F.Bahçe gibi güçlü bir ekiple karşılaşacak. Kupaya iyi motive olan takımlar da finale yükselecek. Kağıt üzerinde bu finalin adının G.Saray- F.Bahçe olacağını düşünüyorum. Trabzon ve Samsun, ezberleri bozar, finale çıkarlarsa Süper Kupa, Karadeniz derbisine dönüşür. G.Saray'da sakatlar iyileşti. Nijerya, Afrika Kupası'nda finale yürüyor. Osimhen ile Onuachu'nun olmaması iki takımın gücüne eksi yazar. Ancak son maçlarda attığı gollerle öne çıkan İcardi, kupanın yıldızı olabilir."
ÖMER ÜRÜNDÜL: FİNAL MAÇI İÇİN ADAYLARIM G.SARAY VE F.BAHÇE
"Süper Lig'e verilen aradan sonra bir de üstelik transfer dönemi yeni başlamış ve devam ediyorken katılan 4 takımın (G.Saray, Trabzonspor, F.Bahçe, Samsunspor) da ilk çıkacakları yarı final karşılaşmalarında zihinsel ve fiziksel olarak tam hazır olacakları görüşünde değilim. Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele ilginç bir maç olabilir. Bunun da bence en önemli nedeni, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba transferidir. Galatasaray-Trabzonspor maçı da mutlaka iyi mücadeleye sahne olacaktır. Benim favorim Galatasaray. Genel final görüşüme gelirsek; Fenerbahçe ile Galatasaray'ın final oynayacağını düşünüyorum."
İSKENDER GÜNEN: KUPAYI KAZANMAK ÖZ GÜVEN GETİRİR!
"İlk yarının bitmesinden sonra ikinci devre öncesi Süper Kupa maçları var. Bu karşılaşmalarda şu an görünen nokta, her takımın kadrolarında eksiklikler olduğu. Çünkü Afrika Uluslar Kupası ve ardından ilk yarıda oluşan sakatlıklar, beklenen ve arzu edilen ilk 11'leri sürmelerini zorlaştırır. Galatasaray'a oranla Trabzonspor'un kadro sorunları çok daha fazla. Çünkü savunmada oluşan sakatlıklar, orta alanda Oulai ve Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olmaları, teknik direktör Fatih Tekke'nin elini bir hayli zayıflatmış durumda. G.Saray maçına nasıl bir 11 ile çıkacağını bilmek çok zor. Fakat her türlü eksiğe rağmen Süper Kupa'yı alarak ikinci devreye başlamak her takım için büyük önem taşır. Kupanın takıma vereceği öz güven ikinci yarı maçları için motivasyon kaynağı olur."
BÜLENT TİMURLENK: BU KEZ BERABERLİK KİMSEYE YARAMAZ!
"Gönül isterdi ki G.Antep'te G.Saraylısı, Trabzonlusu, Anteplisi Osimhen ve Onuachu'yu da izlesin… Ama iki takımın da elinde çok güçlü kadrolar var. Ve berabere biten lig maçının ardından iki teknik adam, bu kez hikâyenin sonunda beraberliğin yaramadığı bir yarı finale çıkacak. Tatil herkese iyi gelmiştir. Özellikle G.Saray, Şampiyonlar Ligi ile beraber ağır tempodan çıktı. 2025'i ağır G.Birliği mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor da eminim ki G.Saray maç-ı na savunma zafiyetlerini giderecek idmanlarla hazırlanmıştır. Tekke'nin elinde Savic gibi tecrübeli ismin olmaması büyük eksiklik. Lig ve Avrupa'da yorgun düşen ve Aralık ayında yokuş aşağı koşan Samsunspor, Tedesco ile oyun istikrarı yakalayan F.Bahçe karşısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynamak için sürprize çalışacak. Ancak Asensio- Taliscalı F.Bahçe karşısında işleri çok zor."