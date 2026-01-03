Usta yazarlardan Turkcell Süper Kupa yorumu! Dörtlü finalin favorisi kim?

İSKENDER GÜNEN: KUPAYI KAZANMAK ÖZ GÜVEN GETİRİR! "İlk yarının bitmesinden sonra ikinci devre öncesi Süper Kupa maçları var. Bu karşılaşmalarda şu an görünen nokta, her takımın kadrolarında eksiklikler olduğu. Çünkü Afrika Uluslar Kupası ve ardından ilk yarıda oluşan sakatlıklar, beklenen ve arzu edilen ilk 11'leri sürmelerini zorlaştırır. Galatasaray'a oranla Trabzonspor'un kadro sorunları çok daha fazla. Çünkü savunmada oluşan sakatlıklar, orta alanda Oulai ve Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olmaları, teknik direktör Fatih Tekke'nin elini bir hayli zayıflatmış durumda. G.Saray maçına nasıl bir 11 ile çıkacağını bilmek çok zor. Fakat her türlü eksiğe rağmen Süper Kupa'yı alarak ikinci devreye başlamak her takım için büyük önem taşır. Kupanın takıma vereceği öz güven ikinci yarı maçları için motivasyon kaynağı olur."

BÜLENT TİMURLENK: BU KEZ BERABERLİK KİMSEYE YARAMAZ! "Gönül isterdi ki G.Antep'te G.Saraylısı, Trabzonlusu, Anteplisi Osimhen ve Onuachu'yu da izlesin… Ama iki takımın da elinde çok güçlü kadrolar var. Ve berabere biten lig maçının ardından iki teknik adam, bu kez hikâyenin sonunda beraberliğin yaramadığı bir yarı finale çıkacak. Tatil herkese iyi gelmiştir. Özellikle G.Saray, Şampiyonlar Ligi ile beraber ağır tempodan çıktı. 2025'i ağır G.Birliği mağlubiyeti ile kapatan Trabzonspor da eminim ki G.Saray maç-ı na savunma zafiyetlerini giderecek idmanlarla hazırlanmıştır. Tekke'nin elinde Savic gibi tecrübeli ismin olmaması büyük eksiklik. Lig ve Avrupa'da yorgun düşen ve Aralık ayında yokuş aşağı koşan Samsunspor, Tedesco ile oyun istikrarı yakalayan F.Bahçe karşısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynamak için sürprize çalışacak. Ancak Asensio- Taliscalı F.Bahçe karşısında işleri çok zor."