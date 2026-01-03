CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus'a Lecce şoku!

Juventus'a Lecce şoku!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, sahasında Lecce'yi ağırladı. Kenan Yıldız'ın ilk 11 başladığı mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 22:36
Juventus'a Lecce şoku!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus ile Lecce karşı karşıya geldi. Allianz Stadyum'da oynanan maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Juventus'un golü 49. dakikada Weston McKennie'den gelirken Lecce'nin golünü 45+2. dakikada Lameck Banda kaydetti. Torino ekibi, 66. dakikada Jonathan David ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

KENAN YILDIZ 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus adına maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Juventus, puanını 33'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Lecce ise 2 maçtır kazanamamış oldu ve 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

