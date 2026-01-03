CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Nottingham Forest CANLI İZLE | Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

Aston Villa-Nottingham Forest CANLI İZLE | Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

Premier Lig’in 20. haftasında Aston Villa, evinde Nottingham Forest’ı ağırlıyor. Unai Emery yönetiminde topladığı 39 puanla 3. sırada yer alan ve zirve yarışını sürdüren ev sahibi, 2026’ya kendi sahasındaki müthiş serisini koruyarak başlamak istiyor. 18 puanla 17. sırada yer alan ve son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla düşme hattına gerileyen Sean Dyche’ın Nottingham Forest’ı ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almanın peşinde. İşte Aston Villa-Nottingham Forest maçı tüm detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 08:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa-Nottingham Forest CANLI İZLE | Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

Aston Villa-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Nottingham Forest mücadelesi, ligin en formda takımlarından biri ile ligde kalma savaşı veren bir ekibi buluşturuyor. Ev sahibi Aston Villa'da, cezalarını tamamlayan Matty Cash ve Boubacar Kamara'nın takıma dönmesi Unai Emery'nin elini güçlendirirken, takımın en golcü ismi Morgan Rogers hücum hattının en büyük silahı olacak. Konuk ekip Nottingham Forest tarafında ise teknik direktör Sean Dyche, savunma disiplinini ön planda tutarak Chris Wood ve Ryan Yates gibi önemli eksiklerin boşluğunu kolektif bir oyunla doldurmaya çalışacak. Villa Park'ta bu sezon son 7 iç saha maçını kazanan Aston Villa'nın bu seriyi 8'e çıkarıp çıkaramayacağı merak konusu. İşte Aston Villa-Nottingham Forest maçının yayın bilgileri...

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Nottingham Forest maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Villa Park'taki mücadele, Türkiye saati ile 15.30'da start alacak.

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Aston Villa-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Simon Hooper yönetecek.

Aston Villa-Nottingham Forest MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Malen; Watkins

Nottingham Forest: Victor; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

ASpor CANLI YAYIN

Napoli'nin yıldızı G.Saray'a çok yakın!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Galatasaray’dan Manuel Ugarte’ye Wilfried Singo tarifesi!
Güllü'nün ölümünde Tuğyan'ın ses kaydı ortaya çıktı: Seni hazmedemiyorum! Fotoğraftaki bilezikler kayıp
G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'den Milan çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 08:24
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 08:06
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04
Daha Eski
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 01:04
Fırtına'ya Japon sol kanat! Fırtına'ya Japon sol kanat! 01:04
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:04
F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! F.Bahçe'den 2 transfer bombası birden! 01:04
Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! Mourinho'dan Rafa ve Batagov açıklaması! 01:04
Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam! 01:04