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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 HAZİRAN rakamları

3 Haziran 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 78,86 olarak ölçüldü. İşte 3 Haziran 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 10:00
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 37,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,9 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 3 Haziran 2024 Pazartesi günü yüzde 78,86 olarak ölçüldü.

💦3 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

3 Haziran Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,86 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 2 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,9

🚿 Darlık Barajı: %76,61

🚿 Elmalı Barajı: %81,35

🚿 Terkos Barajı: %88,07

🚿 Alibey Barajı: %50,31

🚿 Büyükçekmece Barajı: %73,26

🚿 Sazlıdere Barajı: %60,55

🚿 Istrancalar Barajı: %37,6

🚿 Kazandere Barajı: %72,6

🚿 Pabuçdere Barajı: %72,28

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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