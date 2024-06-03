İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

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EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Türkiye maçı 4 Haziran Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE