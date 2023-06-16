BATMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BATMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Batman Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Batman Üniversitesi taban puanları 2023, BATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 338,66 465.071
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 323,54 576.766
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 318,6 618.535
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 316,65 635.828
- Fizyoterapi TYT 70/72 311,58 682.553
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 305,23 745.446
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 297,4 828.946
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 297,23 830.843
- Optisyenlik TYT 70/72 292,25 887.989
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 287,21 948.838
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 35/36 286,51 957.579
- Optisyenlik (İÖ) TYT 40/41 281,33 1.024.340
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 280,79 1.031.662
- Yaşlı Bakımı TYT 70/72 275,97 1.097.336
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 20/21 270,96 1.169.000
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 269,89 1.184.970
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 267,73 1.217.527
- Elektrik TYT 50/52 266,59 1.234.755
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 266,42 1.237.333
- Aşçılık TYT 40/41 265,54 1.250.876
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 264,86 1.261.477
- Çocuk Gelişimi TYT 30/31 264,76 1.263.052
- Elektrik (İÖ) TYT 50/52 261,68 1.312.024
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 259,29 1.351.091
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 256,23 1.402.600
- İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 256 1.406.681
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 251,57 1.484.321
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 251,16 1.491.596
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 40/41 247,43 1.560.186
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 246,26 1.582.833
- Makine TYT 45/47 246,11 1.585.524
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 245,46 1.597.736
- Otomotiv Teknolojisi TYT 45/47 241,79 1.669.709
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 241,46 1.676.164
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 240,93 1.686.645
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 240,24 1.700.575
- Sondaj Teknolojisi TYT 40/41 240,03 1.704.895
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 240,02 1.705.108
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60/62 238,54 1.735.588
- Gıda Teknolojisi TYT 45/47 236,99 1.767.845
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 236,43 1.779.827
- Makine TYT 25/26 235,96 1.789.759
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 235,63 1.796.748
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 30/31 231,03 1.897.641
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40/41 231 1.898.354
- Geleneksel El Sanatları TYT 45/47 230,36 1.912.750
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 230,17 1.916.945
- Yapı Denetimi TYT 40/41 228,02 1.966.734
- Organik Tarım TYT 30/31 227,9 1.969.694
- Eser Koruma TYT 30/31 222,85 2.089.913
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sağlık Yönetimi EA 50/52 290,08 480.135
- İşletme EA 25/26 238,47 1.026.899
- Sosyoloji EA 50/52 238,31 1.029.211
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 226,29 1.197.869
- Uluslararası İlişkiler EA 30/31 223,69 1.235.419
- İktisat EA 30/31 220,03 1.287.953
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Hemşirelik SAY 70/72 362,1 155.938
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 306,74 273.557
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/7 301,57 288.722
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20/7 300,09 293.253
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/4 299,65 294.592
- Makine Mühendisliği SAY 20/2 298,97 296.731
- Matematik SAY 30/31 276,31 379.174
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 324,45 208.619
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 281,07 503.710
- İslami İlimler SÖZ 125/129 278,58 525.964
- Tarih SÖZ 70/72 246,06 863.210
- Sinema ve Televizyon SÖZ 60/62 242,64 902.365
- Sanat Tarihi SÖZ 50/52 231,31 1.031.979
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 185,04 1.439.864
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 334,14 48.524
- Turizm Rehberliği DİL 35/36 243,41 88.683