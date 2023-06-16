BATMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BATMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Batman Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Batman Üniversitesi taban puanları 2023, BATÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 338,66 465.071

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 323,54 576.766

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 318,6 618.535

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 316,65 635.828

Fizyoterapi TYT 70/72 311,58 682.553

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 305,23 745.446

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 297,4 828.946

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 297,23 830.843

Optisyenlik TYT 70/72 292,25 887.989

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 287,21 948.838

Bilgisayar Teknolojisi TYT 35/36 286,51 957.579

Optisyenlik (İÖ) TYT 40/41 281,33 1.024.340

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 280,79 1.031.662

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 275,97 1.097.336

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 20/21 270,96 1.169.000

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 269,89 1.184.970

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 267,73 1.217.527

Elektrik TYT 50/52 266,59 1.234.755

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 266,42 1.237.333

Aşçılık TYT 40/41 265,54 1.250.876

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 264,86 1.261.477

Çocuk Gelişimi TYT 30/31 264,76 1.263.052

Elektrik (İÖ) TYT 50/52 261,68 1.312.024

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 259,29 1.351.091

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 256,23 1.402.600

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 256 1.406.681

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 251,57 1.484.321

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 251,16 1.491.596

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 40/41 247,43 1.560.186

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 246,26 1.582.833

Makine TYT 45/47 246,11 1.585.524

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 245,46 1.597.736

Otomotiv Teknolojisi TYT 45/47 241,79 1.669.709

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 241,46 1.676.164

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 240,93 1.686.645

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 240,24 1.700.575

Sondaj Teknolojisi TYT 40/41 240,03 1.704.895

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 240,02 1.705.108

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60/62 238,54 1.735.588

Gıda Teknolojisi TYT 45/47 236,99 1.767.845

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 236,43 1.779.827

Makine TYT 25/26 235,96 1.789.759

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 235,63 1.796.748

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 30/31 231,03 1.897.641

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40/41 231 1.898.354

Geleneksel El Sanatları TYT 45/47 230,36 1.912.750

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 230,17 1.916.945

Yapı Denetimi TYT 40/41 228,02 1.966.734

Organik Tarım TYT 30/31 227,9 1.969.694

Eser Koruma TYT 30/31 222,85 2.089.913

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sağlık Yönetimi EA 50/52 290,08 480.135

İşletme EA 25/26 238,47 1.026.899

Sosyoloji EA 50/52 238,31 1.029.211

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 226,29 1.197.869

Uluslararası İlişkiler EA 30/31 223,69 1.235.419

İktisat EA 30/31 220,03 1.287.953

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Hemşirelik SAY 70/72 362,1 155.938

Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 306,74 273.557

İnşaat Mühendisliği SAY 20/7 301,57 288.722

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 20/7 300,09 293.253

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/4 299,65 294.592

Makine Mühendisliği SAY 20/2 298,97 296.731

Matematik SAY 30/31 276,31 379.174

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 324,45 208.619

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 281,07 503.710

İslami İlimler SÖZ 125/129 278,58 525.964

Tarih SÖZ 70/72 246,06 863.210

Sinema ve Televizyon SÖZ 60/62 242,64 902.365

Sanat Tarihi SÖZ 50/52 231,31 1.031.979

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 185,04 1.439.864

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER