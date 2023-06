MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Marmara Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Marmara Üniversitesi taban puanları 2023, MÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 409,92 160.807

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 386,56 230.388

Anestezi TYT 70/72 368,15 303.150

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 365,49 315.350

Adalet TYT 70/72 356,79 357.595

Makine TYT 60/62 354,03 372.379

Elektrik TYT 60/62 345,92 418.927

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 343,95 430.965

Turist Rehberliği TYT 60/62 343,44 434.169

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 340,76 451.193

Diş Protez Teknolojisi TYT 65/67 340,63 452.038

Moda Tasarımı TYT 50/52 340,25 454.453

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 339,95 456.435

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 337,41 473.478

Dış Ticaret TYT 60/62 332,12 510.821

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 329,85 527.392

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 326,01 556.891

Elektrik (İÖ) TYT 60/62 326,01 556.908

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 324,99 565.099

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 323,22 579.310

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 318,43 619.991

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 316,74 635.023

Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) TYT 75/77 312,85 670.727

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50/52 311,71 681.426

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 311,39 684.368

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 310,45 693.318

Pazarlama TYT 70/72 309,03 707.077

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 60/62 305,84 738.981

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 80/82 301,42 785.511

Yerel Yönetimler TYT 60/62 300,57 794.555

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 60/62 299,7 803.934

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 295,65 848.566

Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 282,2 1.012.847

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 40/41 456,99 6.831

Hukuk EA 350/359 448,37 9.118

Hukuk (İÖ) EA 320/328 441,66 11.430

Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) EA 65/67 434,62 14.799

İşletme (İngilizce) EA 140/144 412,13 37.956

İktisat (İngilizce) EA 70/72 403,42 51.715

İşletme (Almanca) EA 60/62 399,98 57.612

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 393,29 69.896

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90/93 389,02 78.319

Sınıf Öğretmenliği EA 70/72 387,76 80.923

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60/62 371,33 117.447

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 357,69 153.400

İşletme EA 200/205 357,61 153.642

Uluslararası İlişkiler EA 70/72 357,49 153.982

Sosyoloji (İngilizce) EA 60/62 356,42 157.061

İktisat EA 140/144 347,7 183.677

Maliye EA 90/93 337,14 220.805

Felsefe (İngilizce) EA 40/41 328,23 257.151

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90/93 324,83 272.501

Bankacılık EA 60/62 321,24 289.274

Ekonometri EA 90/93 320,92 290.816

Sağlık Yönetimi EA 80/82 317,62 307.362

Sermaye Piyasası EA 60/62 309,28 352.541

Sigortacılık EA 60/62 306,29 370.088

Yerel Yönetimler EA 60/62 305 377.943

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 299,19 415.439

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 40/41 297,24 428.624

Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 251,84 854.945

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp (İngilizce) SAY 210/216 523,04 5.476

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 519,32 7.006

Bilgisayar Mühendisliği SAY 56/58 491,46 23.273

Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 140/144 490,18 24.140

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 490,15 24.158

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 486,44 26.858

Eczacılık SAY 120/123 465,61 43.368

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 462,41 45.917

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 64/66 456,53 50.917

Mekatronik Mühendisliği SAY 53/55 453,49 53.522

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 450,01 56.579

Makine Mühendisliği SAY 56/58 446,13 60.054

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 440,63 65.030

Kimya Mühendisliği SAY 60/62 436,17 69.074

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 427,45 77.328

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 421,93 82.867

Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70/72 418,77 85.963

Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 412,09 92.979

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53/55 409,83 95.384

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 396,52 110.092

Endüstriyel Tasarım SAY 40/41 396,42 110.217

Matematik SAY 80/82 394,55 112.356

Hemşirelik SAY 220/226 387,81 120.404

Tekstil Mühendisliği SAY 45/47 385,27 123.614

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 384,5 124.591

İstatistik SAY 60/62 381,71 128.090

İç Mimarlık SAY 60/62 379,48 130.958

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13/14 374,58 137.746

Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 369,72 144.536

Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 367,11 148.399

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 361,12 157.394

Kimya SAY 80/82 359,03 160.682

Ebelik SAY 70/72 346,72 181.865

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 345,74 183.625

Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 343,83 187.297

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 339,59 195.358

Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 336,93 200.780

Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 10/11 334,65 205.445

Biyoloji SAY 60/62 328,67 218.309

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40/41 326,55 223.079

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 326,06 224.165

Fizik SAY 50/52 321,32 235.344

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13/14 308,69 268.071

Aktüerya Bilimleri SAY 60/62 291,8 320.236

Basım Teknolojileri SAY 40/41 268,55 414.527

Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 230,73 684.480

Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlahiyat (Arapça) SÖZ 35/36 431,91 5.831

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100/103 427,81 6.999

İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 427,38 7.145

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 423,26 8.523

İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40/41 420,33 9.768

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80/82 417,02 11.237

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 402,93 20.202

Tarih SÖZ 80/82 401,52 21.393

Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 398,92 23.598

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 397,4 24.995

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100/103 394,42 28.000

İlahiyat SÖZ 255/262 393,24 29.231

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 25/25 389,57 33.294

İlahiyat (İÖ) SÖZ 60/62 381,22 44.270

Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60/62 380,78 44.894

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 379,45 46.880

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 376,8 51.029

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 376,43 51.666

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 376,37 51.771

Gazetecilik SÖZ 105/108 368,51 65.767

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 363,76 75.574

Coğrafya SÖZ 60/62 362,18 79.075

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 466,62 6.386

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 458,64 7.803

Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 432,02 13.769

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 431,19 14.027

Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45/47 411,16 20.034

Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 404,32 22.359 22.359

Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 294,28 64.950

Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 228,18 96.589