ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Şırnak Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Şırnak Üniversitesi taban puanları 2023, ŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 319,18 613.403

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 292,76 882.023

Optisyenlik TYT 40/41 262,86 1.292.953

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 259,18 1.353.025

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 255,97 1.407.122

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 250,66 1.500.704

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 20/21 250,19 1.509.362

Elektrik TYT 45/47 247,67 1.555.860

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 247,02 1.568.037

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 246,67 1.574.755

Otomotiv Teknolojisi TYT 20/21 238,46 1.737.303

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 237,17 1.764.212

Spor Yönetimi TYT 40/41 235,49 1.799.920

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 37/38 232,84 1.857.289

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 231,51 1.886.749

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 230,97 1.898.958

Lojistik TYT 20/21 230,57 1.907.964

Sosyal Hizmetler TYT 35/36 229,72 1.927.331

Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 25/26 229,3 1.937.116

Makine TYT 31/32 229,09 1.941.934

Dış Ticaret TYT 20/21 228,04 1.966.456

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 227,51 1.978.561

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,73 1.997.048

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 226,47 2.003.183

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 224,77 2.043.594

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 25/26 224,39 2.052.726

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 20/21 224,25 2.055.971

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sağlık Yönetimi EA 40/41 244,4 948.122

Sosyal Hizmet EA 40/41 237,65 1.038.205

İktisat EA 20/21 222,63 1.250.891

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 20/21 220,67 1.278.646

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 20/12 298,57 297.989

Tarla Bitkileri SAY 20/21 230,96 682.013

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 226,7 727.206

İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 197,49 1.364.840

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 307,07 306.244

İlahiyat SÖZ 135/139 259,74 711.460