ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Şırnak Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Şırnak Üniversitesi taban puanları 2023, ŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 319,18 613.403
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 292,76 882.023
Optisyenlik TYT 40/41 262,86 1.292.953
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 259,18 1.353.025
Çocuk Gelişimi TYT 40/41 255,97 1.407.122
Çocuk Gelişimi TYT 40/41 250,66 1.500.704
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 20/21 250,19 1.509.362
Elektrik TYT 45/47 247,67 1.555.860
Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 247,02 1.568.037
Çocuk Gelişimi TYT 40/41 246,67 1.574.755
Otomotiv Teknolojisi TYT 20/21 238,46 1.737.303
Sosyal Hizmetler TYT 40/41 237,17 1.764.212
Spor Yönetimi TYT 40/41 235,49 1.799.920
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 37/38 232,84 1.857.289
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 231,51 1.886.749
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 230,97 1.898.958
Lojistik TYT 20/21 230,57 1.907.964
Sosyal Hizmetler TYT 35/36 229,72 1.927.331
Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 25/26 229,3 1.937.116
Makine TYT 31/32 229,09 1.941.934
Dış Ticaret TYT 20/21 228,04 1.966.456
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 227,51 1.978.561
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,73 1.997.048
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 226,47 2.003.183
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 224,77 2.043.594
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 25/26 224,39 2.052.726
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 20/21 224,25 2.055.971
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sağlık Yönetimi EA 40/41 244,4 948.122
Sosyal Hizmet EA 40/41 237,65 1.038.205
İktisat EA 20/21 222,63 1.250.891
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 20/21 220,67 1.278.646
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Mühendisliği SAY 20/12 298,57 297.989
Tarla Bitkileri SAY 20/21 230,96 682.013
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 226,7 727.206
İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 197,49 1.364.840
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 307,07 306.244
İlahiyat SÖZ 135/139 259,74 711.460