KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, KTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 349,11 399.999
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 328,38 538.479
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 328,17 540.107
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 319,17 613.573
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 310,82 689.865
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 299,89 801.780
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 299,88 801.877
- Grafik Tasarımı TYT 45/47 296 844.673
- Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 294,03 867.412
- İç Mekan Tasarımı TYT 35/36 293,91 868.774
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 45/47 285,64 968.531
- Gemi İnşaatı TYT 50/52 282,44 1.009.777
- Harita ve Kadastro TYT 60/62 280,56 1.034.662
- Biyokimya TYT 60/62 277,61 1.074.595
- Elektrik TYT 70/72 277,51 1.075.995
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 277,33 1.078.411
- Mekatronik TYT 45/47 277,01 1.082.775
- Makine TYT 60/62 274,3 1.120.734
- Moda Tasarımı TYT 30/31 272,33 1.149.059
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 62/64 272,03 1.153.464
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 268,95 1.198.984
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 265,65 1.249.256
- Elektrik TYT 40/41 263,27 1.286.486
- Makine TYT 40/41 263,25 1.286.821
- Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 262,64 1.296.347
- Lojistik TYT 62/64 253,59 1.448.509
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 253,33 1.452.964
- Gıda Teknolojisi TYT 35/36 252,39 1.469.670
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 248,72 1.536.228
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 20/21 245,99 1.587.844
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 245,58 1.595.490
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 240,9 1.687.359
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 351,96 170.262
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 316,46 313.200
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 292,73 460.200
- Uluslararası İlişkiler EA 110/113 283,78 530.241
- Sosyoloji EA 50/52 280,63 556.799
- Kamu Yönetimi EA 110/113 277,77 581.901
- İşletme EA 140/144 260,46 755.126
- Maliye EA 140/144 254,24 826.255
- İktisat EA 120/123 253,97 829.523
- Arkeoloji EA 30/31 248,71 893.639
- Ekonometri EA 40/41 238,56 1.025.616
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 237,59 1.039.021
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 190/195 496,74 19.660
- Diş Hekimliği SAY 100/103 475,18 35.547
- Eczacılık SAY 90/93 455,76 51.562
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 451,31 55.435
- Yazılım Mühendisliği SAY 56/58 437,6 67.755
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 434 71.079
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100/103 407,36 98.003
- Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 405,97 99.539
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 30/31 383,53 125.753
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 80/82 375,92 135.852
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60/62 369,71 144.548
- Makine Mühendisliği SAY 100/103 368,28 146.685
- Hemşirelik SAY 160/164 362,82 154.798
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 354,67 167.925
- Mimarlık SAY 115/118 352,95 170.881
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 337,63 199.291
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 327,42 221.140
- Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 326,98 222.115
- Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 320,93 236.281
- İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 311,2 261.105
- İç Mimarlık SAY 70/72 310,42 263.207
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40/41 307,17 272.330
- Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/11 299,96 293.668
- Harita Mühendisliği SAY 60/22 299,2 296.013
- İnşaat Mühendisliği SAY 60/8 298,38 298.610
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/26 298,36 298.655
- Maden Mühendisliği SAY 20/4 298,17 299.304
- Matematik SAY 80/82 293,3 315.165
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 291,86 320.003
- Kimya SAY 30/31 287,73 334.604
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 286,08 340.578
- Orman Mühendisliği SAY 80/82 283,6 349.787
- Biyoloji SAY 30/31 272,12 397.646
- Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 272,02 398.127
- Fizik SAY 20/21 264,33 435.539
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40/41 260,26 457.447
- Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21/22 224,69 749.692
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20/21 222,42 775.735
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 248,79 529.591
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 326,6 198.372
- Tarih SÖZ 80/82 308,61 296.642
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 382,38 30.147
- Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 20/21 335,22 48.097