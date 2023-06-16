KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KLÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kırklareli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kırklareli Üniversitesi taban puanları 2023, KLÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 303,67 761.740

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 295,69 848.202

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 294,59 860.810

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 289,4 922.131

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 288,6 931.876

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 282,42 1.009.993

Optisyenlik TYT 65/67 282,19 1.013.036

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 275,28 1.106.819

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 275 1.110.706

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 272,64 1.144.627

Grafik Tasarımı TYT 60/62 267,34 1.223.420

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 266,26 1.239.832

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 263,86 1.277.048

Aşçılık TYT 60/62 262,05 1.305.984

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 259,01 1.355.825

Mekatronik TYT 55/57 258,54 1.363.608

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 255,65 1.412.676

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 248,53 1.539.751

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 248,25 1.544.995

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 247,25 1.563.638

Sosyal Hizmetler TYT 80/82 246,96 1.569.160

Makine TYT 55/57 246,74 1.573.325

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 243,39 1.638.135

Elektrik TYT 60/62 241,05 1.684.392

Elektrik TYT 45/47 239,69 1.711.946

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 237,52 1.756.998

Gıda Teknolojisi TYT 60/62 237,17 1.764.249

Moda Tasarımı TYT 40/41 234,71 1.816.844

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 234,7 1.816.960

Bilgi Yönetimi TYT 20/21 234,22 1.827.359

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 233,86 1.835.042

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 233,83 1.835.772

Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 232,55 1.863.741

Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 227,88 1.970.031

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 226,53 2.001.758

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 226,06 2.012.935

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 225,86 2.017.529

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 225,61 2.023.519

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 80/82 225,45 2.027.580

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 225,43 2.028.027

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 224,1 2.059.521

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,07 2.060.220

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 224,03 2.061.076

Lojistik TYT 50/52 223,84 2.065.680

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,58 2.071.931

Dış Ticaret TYT 50/52 223,24 2.080.264

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 222,56 2.096.766

Maliye TYT 50/52 221,51 2.122.118

Dış Ticaret TYT 20/21 221,38 2.125.421

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 221,07 2.132.855

Medya ve İletişim TYT 25/26 220,49 2.147.482

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 220,32 2.151.640

İşletme Yönetimi TYT 45/47 220,3 2.152.117

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 35/36 220,12 2.156.555

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 219,91 2.161.980

Pazarlama TYT 20/21 219,47 2.172.898

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 219,01 2.184.437

Lojistik TYT 35/36 218,87 2.187.758

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 216,14 2.255.325

İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 215,11 2.281.033

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 213,63 2.318.027

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 210,3 2.401.372

Yapı Denetimi TYT 25/26 208,06 2.456.124

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 203,71 2.558.881

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 200,51 2.628.525

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 120/123 401,09 55.675

Çocuk Gelişimi EA 60/62 314,61 322.978

Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 60/62 308,17 358.916

Sağlık Yönetimi EA 40/41 258,89 772.739

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 256,02 805.498

İşletme EA 30/31 251,8 855.504

Uluslararası İlişkiler EA 50/52 244,07 952.337

Maliye EA 40/41 238,47 1.026.894

Turizm İşletmeciliği EA 25/26 238,41 1.027.742

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 238,38 1.028.155

İktisat EA 40/41 237,77 1.036.575

Sosyoloji EA 50/52 236,08 1.059.789

Finans ve Bankacılık EA 50/52 232,85 1.104.453

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 228,97 1.159.642

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 227,35 1.182.653

Felsefe EA 35/36 219,87 1.290.117

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 214,77 1.362.843





📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 30/31 489,09 24.938

Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 417,2 87.521

Yazılım Mühendisliği SAY 70/72 398,22 108.098

Hemşirelik SAY 100/103 335,5 203.733

Ebelik SAY 75/77 320,21 238.074

Mimarlık SAY 80/7 316,05 248.439

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 299,44 295.272

Makine Mühendisliği SAY 50/11 298,15 299.371

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 297,98 299.844

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/67 297,93 299.995

Ebelik (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 297,18 302.376

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 294,38 311.603

Matematik SAY 50/52 271,65 399.862

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,85 566.406

Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 231,92 672.395

İnşaat Mühendisliği SAY 30/— – —





📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 349,83 111.341

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 285,89 462.414

İlahiyat SÖZ 90/93 276,76 542.694

Tarih SÖZ 70/72 259,13 717.839

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 241,08 920.152

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 35/36 234,48 996.225

İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 233,96 1.002.151

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 230,65 1.039.407

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 214,39 1.215.643

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 214,06 1.219.113

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 213,83 1.376.166

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/40 180,6 1.458.172

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER