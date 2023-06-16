AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AFYON KOCATEPE TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2023, AKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bahçe Tarımı

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Aşçılık

Kontenjan: 60

Taban Puan:236,72

Başarı Sıralaması:949890

Aşçılık

Kontenjan: 40

Taban Puan:217,55

Başarı Sıralaması:1196135

Aşçılık (İÖ)

Kontenjan: 55

Taban Puan:211,42

Başarı Sıralaması:1280494

Bankacılık ve Sigortacılık

Kontenjan: 30

Taban Puan: -

Başarı Sıralaması: -

Bankacılık ve Sigortacılık

Kontenjan: 60

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Bankacılık ve Sigortacılık

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Bankacılık ve Sigortacılık

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Bilgisayar Mühendisliği

Kontenjan: 60

Taban Puan:296,92

Başarı Sıralaması:169304

Bilgisayar Programcılığı

Kontenjan: 60

Taban Puan:245,26

Başarı Sıralaması:850206

Bilgisayar Programcılığı

Kontenjan: 30

Taban Puan:212,36

Başarı Sıralaması:1267180

Bilgisayar Programcılığı

Kontenjan: 50

Taban Puan:210,74

Başarı Sıralaması:1290358

Bilgisayar Programcılığı

Kontenjan: 35

Taban Puan:209,68

Başarı Sıralaması:1305903

Bilgisayar Programcılığı

Kontenjan: 40

Taban Puan:207,85

Başarı Sıralaması:1333192

Bilgisayar Programcılığı

Kontenjan: 35

Taban Puan:206,16

Başarı Sıralaması:1358854

Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)

Kontenjan: 2

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)

Kontenjan: 80

Taban Puan:219,45

Başarı Sıralaması:1170720

Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)

Kontenjan: 50

Taban Puan:208,30

Başarı Sıralaması:1326326

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Kontenjan: 65

Taban Puan:224,59

Başarı Sıralaması:1101527

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)

Kontenjan: 50

Taban Puan:198,47

Başarı Sıralaması:1476545

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Kontenjan: 55

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Kontenjan: 20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Çocuk Gelişimi

Kontenjan: 50

Taban Puan:256,35

Başarı Sıralaması:340480

Çocuk Gelişimi

Kontenjan: 60

Taban Puan:246,25

Başarı Sıralaması:838416

Çocuk Gelişimi

Kontenjan: 80

Taban Puan:222,46

Başarı Sıralaması:1130245

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Kontenjan: 50

Taban Puan:222,29

Başarı Sıralaması:1132505

Dış Ticaret

Kontenjan: 20

Taban Puan:

Başarı Sıralaması:

Dış Ticaret

Kontenjan: 20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Kontenjan:20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Elektrik

Kontenjan: 40

Taban Puan:230,19

Başarı Sıralaması:1028851

Elektrik

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Elektrik

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Elektrik

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Elektrik (İÖ)

Kontenjan: 40

Taban Puan:196,01

Başarı Sıralaması:1512204

Elektronik Teknolojisi

Kontenjan: 30

Taban Puan:218,43

Başarı Sıralaması:1184450

Gıda Teknolojisi

Kontenjan: 50

Taban Puan:221,43

Başarı Sıralaması:1144225

Gıda Teknolojisi

Kontenjan: 50

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Gıda Teknolojisi

Kontenjan: 45

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Gıda Teknolojisi

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Harita ve Kadastro

Kontenjan: 40

Taban Puan:195,75

Başarı Sıralaması:1515801

Harita ve Kadastro

Kontenjan: 45

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Harita ve Kadastro (İÖ)

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)

Kontenjan: 50

Taban Puan:256,98

Başarı Sıralaması:712911

Hukuk EA 140

Kontenjan: 30

Taban Puan:341,88

Başarı Sıralaması:59843

İç Mekan Tasarımı

Kontenjan: 40

Taban Puan:221,84

Başarı Sıralaması:1138613

İç Mekan Tasarımı (İÖ)

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

İnşaat Teknolojisi

Kontenjan: 60

Taban Puan:198,76

Başarı Sıralaması:1472358

İnşaat Teknolojisi

Kontenjan: 25

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

İnşaat Teknolojisi

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Kontenjan: 50

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

İş Makineleri Operatörlüğü

Kontenjan: 25

Taban Puan:204,25

Başarı Sıralaması:1388146

İşletme Yönetimi

Kontenjan: 40

Taban Puan:199,54

Başarı Sıralaması:1460387

İşletme Yönetimi

Kontenjan: 20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Kimya Teknolojisi

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Laborant ve Veteriner Sağlık

Kontenjan: 50

Taban Puan:242,16

Başarı Sıralaması:886492

Laborant ve Veteriner Sağlık

Kontenjan: 55

Taban Puan:234,44

Başarı Sıralaması:976606

Laborant ve Veteriner Sağlık

Kontenjan: 50

Taban Puan:231,62

Başarı Sıralaması:1010935

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)

Kontenjan: 40

Taban Puan:221,69

Başarı Sıralaması:1140692

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)

Kontenjan: 45

Taban Puan:214,13

Başarı Sıralaması:1242380

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)

Kontenjan: 40

Taban Puan:213,76

Başarı Sıralaması:1247488

Makine

Kontenjan: 40

Taban Puan:218,66

Başarı Sıralaması:1181322

Makine

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Makine Resim ve Konstrüksiyonu

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-



Mekatronik

Kontenjan: 40

Taban Puan:201,38

Başarı Sıralaması:1432042

Mermer Teknolojisi

Kontenjan: 20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Mermer Teknolojisi

Kontenjan: 20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Mimari Restorasyon

Kontenjan: 60

Taban Puan:198,49

Başarı Sıralaması:1476385

Mimari Restorasyon (İÖ)

Kontenjan: 50

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Kontenjan: 60

Taban Puan:207,45

Başarı Sıralaması:1339248

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Kontenjan: 25

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Kontenjan: 25

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Kontenjan: 20

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Otomotiv Teknolojisi

Kontenjan: 40

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Pazarlama

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Kontenjan: 50

Taban Puan:196,67

Başarı Sıralaması:1503012

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Kontenjan: 40

Taban Puan:217,67

Başarı Sıralaması:1194510

Reklamcılık

Kontenjan: 25

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Seracılık

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Kontenjan: 60

Taban Puan:188,27

Başarı Sıralaması:1594731

Yapı Denetimi

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması: -

Yerel Yönetimler

Kontenjan: 60

Taban Puan: -

Başarı Sıralaması: -

📌SAYISAL BÖLÜMLER

İnşaat Mühendisliği

Kontenjan: 35

Taban Puan:249,52

Başarı Sıralaması:293913

Kimya

Kontenjan: 20

Taban Puan:199,66

Başarı Sıralaması:390102

Makine Mühendisliği

Kontenjan: 60

Taban Puan:248,03

Başarı Sıralaması:299307

Kimya Mühendisliği

Kontenjan: 20

Taban Puan:249,20

Başarı Sıralaması:295063

Matematik

Kontenjan: 50

Taban Puan:224,20

Başarı Sıralaması:381138

Mekatronik Mühendisliği

Kontenjan: 40

Taban Puan:247,92

Başarı Sıralaması:299738

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kontenjan: 60

Taban Puan:239,67

Başarı Sıralaması:332045

Elektrik Mühendisliği

Kontenjan: 60

Taban Puan:247,94

Başarı Sıralaması:299653

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontenjan: 60

Taban Puan:259,26

Başarı Sıralaması:261091

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK)

Kontenjan: 14

Taban Puan:249,42

Başarı Sıralaması:294233

Biyomedikal Mühendisliği

Kontenjan: 50

Taban Puan:247,89

Başarı Sıralaması:299818

Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)

Kontenjan: 30

Taban Puan:-

Başarı Sıralaması:-

Otomotiv Mühendisliği

Kontenjan: 20

Taban Puan:248,14

Başarı Sıralaması:298903

Endüstriyel Tasarım

Kontenjan: 40

Taban Puan:234,34

Başarı Sıralaması:354311

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Kontenjan: 50

Taban Puan:352,44

Başarı Sıralaması:89144

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kontenjan: 30

Taban Puan:261,28

Başarı Sıralaması:254826

Gıda Mühendisliği

Kontenjan: 20

Taban Puan:248,77

Başarı Sıralaması:296647

Veterinerlik

Kontenjan: 80

Taban Puan:342,02

Başarı Sıralaması:101414

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık EA 50 222,72 565612

İşletme EA 60 232,73 511458

İşletme (İngilizce) EA 60 217,73 575495

Lojistik Yönetimi EA 40 — —

Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 — —

Maliye EA 80 208,21 583191

Maliye (İÖ) EA 40 226,22 552321

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30 230,28 529147

Felsefe EA 40

Kontenjan: 30

Taban Puan:243,31

Başarı Sıralaması:428295

Psikoloji EA 70 309,46 125554

Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,23 118551

Sigortacılık EA 25 219,37 573141

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 214,69 578564

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 221,80 568133

Sosyal Hizmet EA 50 226,09 552865

Sosyoloji EA 60 214,71 578541

osyoloji (İÖ) EA 40 232,16 515617

Turizm İşletmeciliği EA 30 219,18 573447

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) EA 60

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 2 — —

📌SÖZEL BÖLÜMLERİ

İslami İlimler SÖZ 90 251,33 340399

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80 208,02 559847

İslami İlimler (MTOK) SÖZ 10 228,28 509844

İslami İlimler (MTOK) (İÖ) SÖZ 10 228,79 506560

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 346,52 28566

Sinema ve Televizyon SÖZ 60 226,60 519755

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 310,86 85353

Tarih SÖZ 80 210,31 558433

Tarih (İÖ) SÖZ 70 217,34 552249

Coğrafya SÖZ 60

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50



📌YABANCI DİL BÖLÜMLERİ

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 374,79 19690

Turizm Rehberliği DİL 50 261,40 56548

Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40 232,05 67441