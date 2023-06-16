AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AFYON KOCATEPE TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2023, AKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Bahçe Tarımı
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Aşçılık
Kontenjan: 60
Taban Puan:236,72
Başarı Sıralaması:949890
Aşçılık
Kontenjan: 40
Taban Puan:217,55
Başarı Sıralaması:1196135
Aşçılık (İÖ)
Kontenjan: 55
Taban Puan:211,42
Başarı Sıralaması:1280494
Bankacılık ve Sigortacılık
Kontenjan: 30
Taban Puan: -
Başarı Sıralaması: -
Bankacılık ve Sigortacılık
Kontenjan: 60
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Bankacılık ve Sigortacılık
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Bankacılık ve Sigortacılık
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Bilgisayar Mühendisliği
Kontenjan: 60
Taban Puan:296,92
Başarı Sıralaması:169304
Bilgisayar Programcılığı
Kontenjan: 60
Taban Puan:245,26
Başarı Sıralaması:850206
Bilgisayar Programcılığı
Kontenjan: 30
Taban Puan:212,36
Başarı Sıralaması:1267180
Bilgisayar Programcılığı
Kontenjan: 50
Taban Puan:210,74
Başarı Sıralaması:1290358
Bilgisayar Programcılığı
Kontenjan: 35
Taban Puan:209,68
Başarı Sıralaması:1305903
Bilgisayar Programcılığı
Kontenjan: 40
Taban Puan:207,85
Başarı Sıralaması:1333192
Bilgisayar Programcılığı
Kontenjan: 35
Taban Puan:206,16
Başarı Sıralaması:1358854
Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)
Kontenjan: 2
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
Kontenjan: 80
Taban Puan:219,45
Başarı Sıralaması:1170720
Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim)
Kontenjan: 50
Taban Puan:208,30
Başarı Sıralaması:1326326
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Kontenjan: 65
Taban Puan:224,59
Başarı Sıralaması:1101527
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Kontenjan: 50
Taban Puan:198,47
Başarı Sıralaması:1476545
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Kontenjan: 55
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Kontenjan: 20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Çocuk Gelişimi
Kontenjan: 50
Taban Puan:256,35
Başarı Sıralaması:340480
Çocuk Gelişimi
Kontenjan: 60
Taban Puan:246,25
Başarı Sıralaması:838416
Çocuk Gelişimi
Kontenjan: 80
Taban Puan:222,46
Başarı Sıralaması:1130245
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Kontenjan: 50
Taban Puan:222,29
Başarı Sıralaması:1132505
Dış Ticaret
Kontenjan: 20
Taban Puan:
Başarı Sıralaması:
Dış Ticaret
Kontenjan: 20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Kontenjan:20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Elektrik
Kontenjan: 40
Taban Puan:230,19
Başarı Sıralaması:1028851
Elektrik
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Elektrik
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Elektrik
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Elektrik (İÖ)
Kontenjan: 40
Taban Puan:196,01
Başarı Sıralaması:1512204
Elektronik Teknolojisi
Kontenjan: 30
Taban Puan:218,43
Başarı Sıralaması:1184450
Gıda Teknolojisi
Kontenjan: 50
Taban Puan:221,43
Başarı Sıralaması:1144225
Gıda Teknolojisi
Kontenjan: 50
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Gıda Teknolojisi
Kontenjan: 45
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Gıda Teknolojisi
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Harita ve Kadastro
Kontenjan: 40
Taban Puan:195,75
Başarı Sıralaması:1515801
Harita ve Kadastro
Kontenjan: 45
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Harita ve Kadastro (İÖ)
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)
Kontenjan: 50
Taban Puan:256,98
Başarı Sıralaması:712911
Hukuk EA 140
Kontenjan: 30
Taban Puan:341,88
Başarı Sıralaması:59843
İç Mekan Tasarımı
Kontenjan: 40
Taban Puan:221,84
Başarı Sıralaması:1138613
İç Mekan Tasarımı (İÖ)
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
İnşaat Teknolojisi
Kontenjan: 60
Taban Puan:198,76
Başarı Sıralaması:1472358
İnşaat Teknolojisi
Kontenjan: 25
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
İnşaat Teknolojisi
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
Kontenjan: 50
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
İş Makineleri Operatörlüğü
Kontenjan: 25
Taban Puan:204,25
Başarı Sıralaması:1388146
İşletme Yönetimi
Kontenjan: 40
Taban Puan:199,54
Başarı Sıralaması:1460387
İşletme Yönetimi
Kontenjan: 20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Kimya Teknolojisi
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Laborant ve Veteriner Sağlık
Kontenjan: 50
Taban Puan:242,16
Başarı Sıralaması:886492
Laborant ve Veteriner Sağlık
Kontenjan: 55
Taban Puan:234,44
Başarı Sıralaması:976606
Laborant ve Veteriner Sağlık
Kontenjan: 50
Taban Puan:231,62
Başarı Sıralaması:1010935
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Kontenjan: 40
Taban Puan:221,69
Başarı Sıralaması:1140692
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Kontenjan: 45
Taban Puan:214,13
Başarı Sıralaması:1242380
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
Kontenjan: 40
Taban Puan:213,76
Başarı Sıralaması:1247488
Makine
Kontenjan: 40
Taban Puan:218,66
Başarı Sıralaması:1181322
Makine
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Makine Resim ve Konstrüksiyonu
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Mekatronik
Kontenjan: 40
Taban Puan:201,38
Başarı Sıralaması:1432042
Mermer Teknolojisi
Kontenjan: 20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Mermer Teknolojisi
Kontenjan: 20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Mimari Restorasyon
Kontenjan: 60
Taban Puan:198,49
Başarı Sıralaması:1476385
Mimari Restorasyon (İÖ)
Kontenjan: 50
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kontenjan: 60
Taban Puan:207,45
Başarı Sıralaması:1339248
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kontenjan: 25
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kontenjan: 25
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kontenjan: 20
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Otomotiv Teknolojisi
Kontenjan: 40
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Pazarlama
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Kontenjan: 50
Taban Puan:196,67
Başarı Sıralaması:1503012
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Kontenjan: 40
Taban Puan:217,67
Başarı Sıralaması:1194510
Reklamcılık
Kontenjan: 25
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Seracılık
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kontenjan: 60
Taban Puan:188,27
Başarı Sıralaması:1594731
Yapı Denetimi
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması: -
Yerel Yönetimler
Kontenjan: 60
Taban Puan: -
Başarı Sıralaması: -
📌SAYISAL BÖLÜMLER
İnşaat Mühendisliği
Kontenjan: 35
Taban Puan:249,52
Başarı Sıralaması:293913
Kimya
Kontenjan: 20
Taban Puan:199,66
Başarı Sıralaması:390102
Makine Mühendisliği
Kontenjan: 60
Taban Puan:248,03
Başarı Sıralaması:299307
Kimya Mühendisliği
Kontenjan: 20
Taban Puan:249,20
Başarı Sıralaması:295063
Matematik
Kontenjan: 50
Taban Puan:224,20
Başarı Sıralaması:381138
Mekatronik Mühendisliği
Kontenjan: 40
Taban Puan:247,92
Başarı Sıralaması:299738
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kontenjan: 60
Taban Puan:239,67
Başarı Sıralaması:332045
Elektrik Mühendisliği
Kontenjan: 60
Taban Puan:247,94
Başarı Sıralaması:299653
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kontenjan: 60
Taban Puan:259,26
Başarı Sıralaması:261091
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK)
Kontenjan: 14
Taban Puan:249,42
Başarı Sıralaması:294233
Biyomedikal Mühendisliği
Kontenjan: 50
Taban Puan:247,89
Başarı Sıralaması:299818
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Kontenjan: 30
Taban Puan:-
Başarı Sıralaması:-
Otomotiv Mühendisliği
Kontenjan: 20
Taban Puan:248,14
Başarı Sıralaması:298903
Endüstriyel Tasarım
Kontenjan: 40
Taban Puan:234,34
Başarı Sıralaması:354311
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Kontenjan: 50
Taban Puan:352,44
Başarı Sıralaması:89144
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Kontenjan: 30
Taban Puan:261,28
Başarı Sıralaması:254826
Gıda Mühendisliği
Kontenjan: 20
Taban Puan:248,77
Başarı Sıralaması:296647
Veterinerlik
Kontenjan: 80
Taban Puan:342,02
Başarı Sıralaması:101414
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Bankacılık ve Sigortacılık EA 50 222,72 565612
İşletme EA 60 232,73 511458
İşletme (İngilizce) EA 60 217,73 575495
Lojistik Yönetimi EA 40 — —
Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 — —
Maliye EA 80 208,21 583191
Maliye (İÖ) EA 40 226,22 552321
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30 230,28 529147
Felsefe EA 40
Kontenjan: 30
Taban Puan:243,31
Başarı Sıralaması:428295
Psikoloji EA 70 309,46 125554
Sınıf Öğretmenliği EA 50 312,23 118551
Sigortacılık EA 25 219,37 573141
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 214,69 578564
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 221,80 568133
Sosyal Hizmet EA 50 226,09 552865
Sosyoloji EA 60 214,71 578541
osyoloji (İÖ) EA 40 232,16 515617
Turizm İşletmeciliği EA 30 219,18 573447
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) EA 60
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 2 — —
📌SÖZEL BÖLÜMLERİ
İslami İlimler SÖZ 90 251,33 340399
İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80 208,02 559847
İslami İlimler (MTOK) SÖZ 10 228,28 509844
İslami İlimler (MTOK) (İÖ) SÖZ 10 228,79 506560
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 346,52 28566
Sinema ve Televizyon SÖZ 60 226,60 519755
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 310,86 85353
Tarih SÖZ 80 210,31 558433
Tarih (İÖ) SÖZ 70 217,34 552249
Coğrafya SÖZ 60
Coğrafya (İÖ) SÖZ 40
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50
📌YABANCI DİL BÖLÜMLERİ
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 374,79 19690
Turizm Rehberliği DİL 50 261,40 56548
Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40 232,05 67441