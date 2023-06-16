KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KOÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kocaeli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2023, KOÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 354,74 368.495

Anestezi TYT 65/67 352,59 380.248

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 350,13 394.156

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,17 503.180

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70/72 332,06 511.246

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 325,22 563.284

Adalet TYT 70/72 324,41 569.775

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 140/144 323,66 575.795

Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 323,31 578.570

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,38 665.946

Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 70/72 312,64 672.659

Mekatronik TYT 60/62 312,43 674.562

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 310,13 696.357

Podoloji TYT 50/52 309,17 705.783

Makine TYT 65/67 305,89 738.587

Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 80/82 305,38 743.842

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 65/67 305,2 745.669

Elektrik TYT 70/72 304,83 749.570

Gemi İnşaatı TYT 65/67 301,75 781.913

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 60/62 298,22 820.055

Mekatronik TYT 60/62 295,02 855.772

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 294,43 862.639

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 294,43 862.697

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 293,99 867.811

Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 290,94 903.722

Kimya Teknolojisi TYT 75/77 289,44 921.729

Makine TYT 60/62 288,76 929.941

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 288,7 930.646

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 287,63 943.794

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 287,62 943.878

Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 286,16 962.049

Otomotiv Teknolojisi TYT 120/123 283,69 993.697

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 35/36 282,23 1.012.425

Gıda Teknolojisi TYT 55/57 280,99 1.029.018

Lojistik TYT 80/82 280,8 1.031.503

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 279,21 1.052.723

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 277,62 1.074.362

Makine TYT 40/41 277,16 1.080.671

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40/41 276,04 1.096.422

Turist Rehberliği TYT 60/62 275,46 1.104.366

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 274,9 1.112.070

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 274,5 1.117.777

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60/62 273,18 1.136.745

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 272,98 1.139.558

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 272,88 1.141.163

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 272,7 1.143.713

Makine TYT 75/77 271,85 1.156.022

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 271,6 1.159.620

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 45/47 271,56 1.160.211

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 41/43 271,3 1.164.052

Makine (İÖ) TYT 50/52 269,73 1.187.276

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 269,33 1.193.242

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 268,05 1.212.546

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 30/31 266,28 1.239.638

Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 266,03 1.243.416

Dış Ticaret TYT 75/77 263,89 1.276.589

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 35/36 263,18 1.287.858

Metalurji TYT 35/36 263,06 1.289.802

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 262,71 1.295.379

Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 261,93 1.307.836

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 103/106 261,08 1.321.772

Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 120/123 259,57 1.346.518

Dış Ticaret TYT 100/103 258,84 1.358.507

İşletme Yönetimi TYT 70/72 258,27 1.368.067

İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 257,35 1.383.659

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 256,55 1.397.292

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 255,41 1.416.836

Kozmetik Teknolojisi TYT 25/26 255,32 1.418.317

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 255,23 1.419.870

Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) TYT 40/41 255,13 1.421.574

Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) TYT 30/31 253,21 1.455.065

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 60/62 252,2 1.473.019

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 251,99 1.476.709

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 251,36 1.487.893

İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 250,38 1.505.879

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 250,38 1.505.924

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 100/103 250,01 1.512.532

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 249,71 1.518.080

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 249,58 1.520.321

İşletme Yönetimi TYT 80/82 249,58 1.520.346

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 247,23 1.564.131

Pazarlama TYT 52/54 246,85 1.571.270

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 245,04 1.606.008

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,86 1.609.537

İşletme Yönetimi TYT 50/52 243,35 1.639.022

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 70/72 242,87 1.648.343

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 242,78 1.650.172

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 242,49 1.655.878

Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 242,42 1.657.237

Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 241,03 1.684.688

Polimer Teknolojisi TYT 50/52 240,64 1.692.449

Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 239,52 1.715.375

Emlak Yönetimi TYT 60/62 239,05 1.725.040

Boya Teknolojisi TYT 30/31 237,86 1.749.910

Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 237,03 1.767.130

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 30/31 236,97 1.768.324

Yerel Yönetimler TYT 65/67 235,77 1.793.915

Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) TYT 40/41 234,72 1.816.455

İşletme Yönetimi TYT 60/62 234,07 1.830.481

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100/103 229,32 1.936.695

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 229,05 1.942.725

Çevre Temizliği ve Denetimi TYT 60/62 228,9 1.946.273

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 56/58 228,53 1.954.871

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 228,44 1.956.887

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 228,12 1.964.535

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 228,06 1.965.801

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 227,78 1.972.375

Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) TYT 30/31 227,02 1.990.095

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 60/62 225,42 2.028.319

Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 50/52 221,64 2.118.835

Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Deniz Ulaştırma ve İşletme (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Podoloji (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 280/287 419,82 27.712

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 376,16 106.000

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 369,01 123.104

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 70/72 335,39 227.523

Havacılık Yönetimi EA 70/72 331,36 244.039

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 312,98 331.673

Sosyal Hizmet EA 70/72 312,34 335.204

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 309,96 348.640

Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 309,13 353.387

Uluslararası İlişkiler EA 90/93 306,93 366.287

İşletme EA 90/93 305,26 376.380

İktisat EA 80/82 299,98 410.098

Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 40/41 290,09 479.988

Spor Yöneticiliği EA 50/52 285,23 518.256

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 90/93 283,45 532.940

Biyoloji SAY 50/52 283,42 350.513

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 282,86 537.813

İşletme (İÖ) EA 80/82 279,62 565.584

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 70/72 269,78 657.204

İktisat (İÖ) EA 80/82 269,53 659.745

Rekreasyon EA 50/52 269,1 664.076

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 268,38 671.295

Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 267,31 682.308

Arkeoloji EA 40/41 265,67 699.357

Felsefe EA 50/52 263,17 725.736

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 80/82 261,4 744.845

Rekreasyon (İÖ) EA 40/41 256,53 799.512

Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) EA 1/1 236,74 1.050.753

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 260/267 507,24 13.061

Diş Hekimliği SAY 75/77 480,32 31.511

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 471,85 38.162

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 456,54 50.908

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 453,83 53.203

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 439,61 65.945

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 417,75 87.010

Mekatronik Mühendisliği SAY 70/72 417,69 87.068

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80/82 416,32 88.431

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56/58 405,77 99.739

Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40/41 402,12 103.697

Makine Mühendisliği SAY 110/113 401,54 104.371

Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,67 119.358

Elektrik Mühendisliği SAY 90/93 383,71 125.546

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 382,69 126.796

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50/52 374,56 137.779

Hemşirelik SAY 90/93 371,39 142.126

Mimarlık SAY 100/103 368,14 146.905

Otomotiv Mühendisliği SAY 56/58 364,1 152.884

Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 354,11 168.878

Biyomedikal Mühendisliği SAY 45/47 346,01 183.156

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80/82 336,46 201.736

Ebelik SAY 80/82 330,09 215.183

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50/52 326,33 223.548

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 325,06 226.452

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 318,3 242.756

İç Mimarlık SAY 70/72 317,62 244.417

İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 312,04 258.779

Matematik SAY 70/72 309,75 265.059

Jeofizik Mühendisliği SAY 15/3 303,36 283.349

Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11/12 301,83 287.903

Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 301,35 289.441

Harita Mühendisliği SAY 60/16 298,42 298.464

Çevre Mühendisliği SAY 40/27 298,38 298.588

Kimya SAY 70/72 294,23 312.102

Bitki Koruma SAY 30/31 275,64 382.014

Fizik SAY 30/31 273,63 390.884

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 253,1 500.485

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,95 21.021

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 367,89 66.970

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 387,83 35.381

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80/82 344,02 129.485

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 343,42 131.556

İlahiyat SÖZ 108/111 341,26 139.059

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 336,71 155.640

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 332,58 172.082

Tarih SÖZ 70/72 327,74 193.171

Reklamcılık SÖZ 80/82 321,97 220.701

Gazetecilik SÖZ 80/82 314,15 263.102

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 312,65 271.790

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 312,17 274.627

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80/82 292,55 408.973

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER