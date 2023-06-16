KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Karamaanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Karamaanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2023, KMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 338,11 468.746

İlk ve Acil Yardım TYT 80/82 321,19 596.261

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 321,16 596.442

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,9 598.650

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 315,4 647.147

Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 311,94 679.227

Fizyoterapi TYT 65/67 306,83 728.951

Diyaliz TYT 60/62 306,5 732.208

Çevre Sağlığı TYT 25/26 303,9 759.190

Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 303,2 766.670

Odyometri TYT 50/52 300,97 790.339

Diyaliz (İÖ) TYT 55/57 296,39 840.233

Eczane Hizmetleri TYT 55/57 296,25 841.762

Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 295,53 849.912

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 293,94 868.415

Optisyenlik TYT 40/41 291,72 894.254

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 287,95 939.843

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 286,22 961.262

Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,46 1.022.636

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 280,32 1.037.947

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 278,32 1.064.799

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 274,76 1.114.009

Aşçılık TYT 60/62 271,01 1.168.268

Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 268,13 1.211.275

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 267,88 1.215.259

Evde Hasta Bakımı TYT 55/57 265,45 1.252.231

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 260,37 1.333.347

Grafik Tasarımı TYT 50/52 257,66 1.378.370

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 257,16 1.386.771

Harita ve Kadastro TYT 30/31 256,84 1.392.077

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 55/57 254,76 1.428.077

Gıda Teknolojisi TYT 55/57 253,36 1.452.371

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 252,15 1.473.975

Bilgisayar Programcılığı TYT 62/64 251,58 1.484.031

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 250,18 1.509.396

Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 250,09 1.511.229

Elektrik TYT 50/52 248,95 1.531.929

Yaşlı Bakımı TYT 55/57 246,98 1.568.804

Makine TYT 40/41 246,49 1.578.288

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 244,85 1.609.823

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 243,48 1.636.528

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 239,4 1.717.946

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 238,33 1.740.018

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 40/41 237,28 1.761.889

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 235,99 1.789.147

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 233,38 1.845.510

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 232,88 1.856.361

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 232,29 1.869.517

Üretimde Kalite Kontrol TYT 30/31 231,96 1.876.821

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 40/41 231,84 1.879.535

Elektrik TYT 62/64 231,56 1.885.663

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50/52 230,93 1.899.874

Bahçe Tarımı TYT 25/26 230,09 1.918.819

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 45/47 229,47 1.933.207

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 30/31 227,88 1.970.067

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 58/60 226,49 2.002.788

Lojistik TYT 45/47 225,98 2.014.665

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 225,94 2.015.784

Sosyal Güvenlik TYT 61/63 223,93 2.063.671

Organik Tarım TYT 40/41 222,73 2.092.764

Emlak Yönetimi TYT 40/41 217,95 2.210.480

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 214,16 2.304.681

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 213,46 2.322.481

Atık Yönetimi TYT 40/41 213,26 2.327.497

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,53 142.730

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,21 188.629

Sağlık Yönetimi EA 60/62 251,01 865.143

İşletme EA 30/31 241,11 991.567

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 232,48 1.109.802

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 231,16 1.128.474

Bankacılık ve Sigortacılık EA 40/41 230,74 1.134.333

İktisat EA 25/26 229,54 1.151.351

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 221,41 1.268.013

Sosyoloji EA 60/62 221,01 1.273.892

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 40/41 217,6 1.322.801

Felsefe EA 25/26 212,34 1.396.939

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 60/62 488,11 25.682

Diş Hekimliği SAY 70/72 466,88 42.262

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 393,54 113.548

Hemşirelik SAY 100/103 342,81 189.138

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 339,46 195.631

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 299,82 294.069

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/14 299,29 295.737

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 290,1 326.252

Matematik SAY 40/41 273,06 393.418

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40/41 405,12 18.554

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 340,25 142.786

İslami İlimler SÖZ 90/93 291,5 417.181

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 286,36 458.564

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 283,11 485.929

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 60/62 259,91 709.660

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,32 31.268

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,43 50.004

Yeni Medya SÖZ 40/41 247,73 844.400

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 247,64 845.394

Tarih SÖZ 60/62 247,23 849.932

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 241,72 912.841

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 204,24 1.310.450

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 196,84 1.369.544

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER