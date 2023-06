NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | NEVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları 2023, NEVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 30/31 340,03 455.861

Fizyoterapi TYT 70/72 306,22 735.120

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 306,14 735.960

Fizyoterapi (İÖ) TYT 70/72 295,83 846.557

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 293,92 868.624

Çocuk Gelişimi TYT 75/77 293,65 871.693

Aşçılık TYT 65/67 281,53 1.021.685

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 280,7 1.032.724

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 280,5 1.035.480

Turist Rehberliği TYT 80/82 278,07 1.068.234

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 48/50 276,51 1.089.654

Grafik Tasarımı TYT 60/62 271,37 1.163.080

Sosyal Hizmetler TYT 30/31 270,97 1.168.885

Turist Rehberliği (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.521

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 269,56 1.189.713

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 70/72 269,51 1.190.564

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 268,91 1.199.612

Mekatronik TYT 30/31 264,01 1.274.686

Yaşlı Bakımı TYT 55/57 262,73 1.295.037

Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 262,68 1.295.781

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,48 1.299.143

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 262,38 1.300.667

Grafik Tasarımı TYT 60/62 256,2 1.403.313

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 253,33 1.452.970

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 250,16 1.509.751

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 248,48 1.540.718

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 248,36 1.542.888

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 248,17 1.546.533

Mimari Restorasyon TYT 50/52 247,87 1.552.026

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 65/67 247,09 1.566.812

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45/47 246,97 1.569.100

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 244,82 1.610.350

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 244,17 1.622.932

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,93 1.627.637

İş ve Uğraşı Terapisi (İÖ) TYT 60/62 243,44 1.637.197

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 242,35 1.658.516

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 240,74 1.690.487

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 30/31 239,85 1.708.558

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 45/47 232,64 1.861.637

Lojistik TYT 45/47 228,13 1.964.224

Dış Ticaret TYT 45/47 227,33 1.982.763

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 226,79 1.995.552

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 40/41 226,1 2.011.930

Organik Tarım TYT 25/26 225,82 2.018.449

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 224,97 2.038.832

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 224,67 2.046.001

Kültürel Miras ve Turizm TYT 30/31 224,53 2.049.450

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 222,73 2.092.713

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 47/49 219,39 2.174.909

Yerel Yönetimler TYT 40/41 217,94 2.210.834

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 370,96 118.324

Psikoloji EA 70/72 364,3 135.282

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 354,64 162.272

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 260,05 759.716

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 257,83 784.670

İşletme EA 40/41 252,72 844.521

Kamu Yönetimi EA 60/62 249,84 879.683

Sosyoloji EA 60/62 247,2 912.578

Turizm İşletmeciliği EA 35/36 243,73 956.781

Finans ve Bankacılık EA 60/62 242,75 969.661

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 241 993.006

İktisat EA 50/52 236,03 1.060.437

Arkeoloji EA 30/31 230,3 1.140.628

Felsefe EA 30/31 224,43 1.224.713

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 220,24 1.284.948

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 218,51 1.309.563

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Diş Hekimliği SAY 70/72 468,53 40.889

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 413,76 91.186

Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 359,68 159.616

Hemşirelik SAY 110/113 352,14 172.267

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 305,86 276.067

Gıda Mühendisliği SAY 15/1 300,49 292.049

İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 299,71 294.416

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/36 298,93 296.838

İç Mimarlık SAY 30/31 286,27 339.890

Matematik SAY 50/52 284,61 345.965

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 276,38 378.864

Biyoloji SAY 30/31 255,15 487.466

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,22 571.299

Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 409,33 15.664

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,03 25.361

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 383,46 41.066

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 361,49 80.644

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 358,21 88.490

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 40/41 346,39 121.815

İlahiyat SÖZ 99/102 310,76 283.366

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 305,56 316.102

Coğrafya SÖZ 60/62 301,05 346.436

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 298,96 361.344

Tarih SÖZ 70/72 278,56 526.101

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 264,87 658.161

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 250,05 818.272

Tarih (İÖ) SÖZ 70/72 222,89 1.126.207

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 205,54 1.299.175

Türk Halkbilimi SÖZ 50/52 192,41 1.399.563

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 70/46 191,26 1.406.571

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 405,31 21.994

Japon Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 368,39 35.291

Çin Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 362,71 37.420

Almanca Öğretmenliği DİL 30/31 330,68 49.893

Turizm Rehberliği DİL 50/52 312,15 57.539

Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 293,18 65.446