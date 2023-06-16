NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | NEVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları 2023, NEVÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 30/31 340,03 455.861
Fizyoterapi TYT 70/72 306,22 735.120
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 306,14 735.960
Fizyoterapi (İÖ) TYT 70/72 295,83 846.557
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 293,92 868.624
Çocuk Gelişimi TYT 75/77 293,65 871.693
Aşçılık TYT 65/67 281,53 1.021.685
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 280,7 1.032.724
Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 280,5 1.035.480
Turist Rehberliği TYT 80/82 278,07 1.068.234
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 48/50 276,51 1.089.654
Grafik Tasarımı TYT 60/62 271,37 1.163.080
Sosyal Hizmetler TYT 30/31 270,97 1.168.885
Turist Rehberliği (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.521
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 269,56 1.189.713
İş ve Uğraşı Terapisi TYT 70/72 269,51 1.190.564
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 268,91 1.199.612
Mekatronik TYT 30/31 264,01 1.274.686
Yaşlı Bakımı TYT 55/57 262,73 1.295.037
Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 262,68 1.295.781
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,48 1.299.143
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 262,38 1.300.667
Grafik Tasarımı TYT 60/62 256,2 1.403.313
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 253,33 1.452.970
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 250,16 1.509.751
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 248,48 1.540.718
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 248,36 1.542.888
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 248,17 1.546.533
Mimari Restorasyon TYT 50/52 247,87 1.552.026
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 65/67 247,09 1.566.812
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45/47 246,97 1.569.100
Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 244,82 1.610.350
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 244,17 1.622.932
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,93 1.627.637
İş ve Uğraşı Terapisi (İÖ) TYT 60/62 243,44 1.637.197
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 242,35 1.658.516
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 240,74 1.690.487
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 30/31 239,85 1.708.558
Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 45/47 232,64 1.861.637
Lojistik TYT 45/47 228,13 1.964.224
Dış Ticaret TYT 45/47 227,33 1.982.763
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 226,79 1.995.552
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 40/41 226,1 2.011.930
Organik Tarım TYT 25/26 225,82 2.018.449
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 224,97 2.038.832
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 224,67 2.046.001
Kültürel Miras ve Turizm TYT 30/31 224,53 2.049.450
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 222,73 2.092.713
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 47/49 219,39 2.174.909
Yerel Yönetimler TYT 40/41 217,94 2.210.834
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 370,96 118.324
Psikoloji EA 70/72 364,3 135.282
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 354,64 162.272
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 260,05 759.716
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 257,83 784.670
İşletme EA 40/41 252,72 844.521
Kamu Yönetimi EA 60/62 249,84 879.683
Sosyoloji EA 60/62 247,2 912.578
Turizm İşletmeciliği EA 35/36 243,73 956.781
Finans ve Bankacılık EA 60/62 242,75 969.661
Uluslararası İlişkiler EA 60/62 241 993.006
İktisat EA 50/52 236,03 1.060.437
Arkeoloji EA 30/31 230,3 1.140.628
Felsefe EA 30/31 224,43 1.224.713
Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 220,24 1.284.948
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 218,51 1.309.563
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Diş Hekimliği SAY 70/72 468,53 40.889
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 413,76 91.186
Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 359,68 159.616
Hemşirelik SAY 110/113 352,14 172.267
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 305,86 276.067
Gıda Mühendisliği SAY 15/1 300,49 292.049
İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 299,71 294.416
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/36 298,93 296.838
İç Mimarlık SAY 30/31 286,27 339.890
Matematik SAY 50/52 284,61 345.965
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 276,38 378.864
Biyoloji SAY 30/31 255,15 487.466
Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,22 571.299
Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 409,33 15.664
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,03 25.361
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 383,46 41.066
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 361,49 80.644
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 358,21 88.490
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 40/41 346,39 121.815
İlahiyat SÖZ 99/102 310,76 283.366
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 305,56 316.102
Coğrafya SÖZ 60/62 301,05 346.436
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 298,96 361.344
Tarih SÖZ 70/72 278,56 526.101
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 264,87 658.161
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 250,05 818.272
Tarih (İÖ) SÖZ 70/72 222,89 1.126.207
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 205,54 1.299.175
Türk Halkbilimi SÖZ 50/52 192,41 1.399.563
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 70/46 191,26 1.406.571
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 405,31 21.994
Japon Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 368,39 35.291
Çin Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 362,71 37.420
Almanca Öğretmenliği DİL 30/31 330,68 49.893
Turizm Rehberliği DİL 50/52 312,15 57.539
Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 293,18 65.446