İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İKÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları 2023, İKÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 353,02 377.835

Fizyoterapi TYT 75/77 337,3 474.273

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 330,78 520.551

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 282,35 1.010.883

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 100/103 395,62 65.409

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 339,83 210.739

Uluslararası İlişkiler EA 70/72 318,34 303.668

Sosyal Hizmet EA 60/62 313,78 327.396

İktisat (İngilizce) EA 60/62 312,45 334.556

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 309,41 351.775

İşletme EA 60/62 304,71 379.771

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 40/41 299,3 414.650

Sosyoloji EA 60/62 297,21 428.828

Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,24 442.423

Maliye EA 60/62 286,83 505.379

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 271,85 636.999

Felsefe EA 60/62 268,87 666.366

Türk İslam Arkeolojisi EA 30/31 241,33 988.643

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 200/205 509,02 12.050

Diş Hekimliği SAY 80/82 483,52 29.064

Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 50/52 481,16 30.841

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 468,07 41.281

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 463,73 44.873

Eczacılık SAY 90/93 461,74 46.471

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 441,27 64.426

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 400,91 105.062

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 397,98 108.393

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 25/26 378,26 132.632

Hemşirelik SAY 170/175 371,49 141.980

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 360,77 157.915

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 357,31 163.486

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 333,33 208.218

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 322,81 231.777

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 319,08 240.854

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 317,62 244.427

Orman Mühendisliği SAY 25/26 300,93 290.704

Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/42 298,08 299.550

İslami İlimler SÖZ 144/148 295,27 388.106

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30/31 269,84 408.379

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 267,01 636.615

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 244,83 558.916

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 383,45 41.075

Medya ve İletişim SÖZ 80/82 337,44 152.936

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 337,19 153.833

Coğrafya SÖZ 50/52 331,72 175.637

Tarih SÖZ 70/72 320,87 226.280

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER