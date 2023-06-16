İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İKÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi taban puanları 2023, İKÇÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 353,02 377.835
- Fizyoterapi TYT 75/77 337,3 474.273
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 330,78 520.551
- Yaşlı Bakımı TYT 75/77 282,35 1.010.883
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 100/103 395,62 65.409
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 339,83 210.739
- Uluslararası İlişkiler EA 70/72 318,34 303.668
- Sosyal Hizmet EA 60/62 313,78 327.396
- İktisat (İngilizce) EA 60/62 312,45 334.556
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 309,41 351.775
- İşletme EA 60/62 304,71 379.771
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 40/41 299,3 414.650
- Sosyoloji EA 60/62 297,21 428.828
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 295,24 442.423
- Maliye EA 60/62 286,83 505.379
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 271,85 636.999
- Felsefe EA 60/62 268,87 666.366
- Türk İslam Arkeolojisi EA 30/31 241,33 988.643
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 200/205 509,02 12.050
- Diş Hekimliği SAY 80/82 483,52 29.064
- Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 50/52 481,16 30.841
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 65/67 468,07 41.281
- Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 463,73 44.873
- Eczacılık SAY 90/93 461,74 46.471
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 441,27 64.426
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 400,91 105.062
- Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 397,98 108.393
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 25/26 378,26 132.632
- Hemşirelik SAY 170/175 371,49 141.980
- Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 360,77 157.915
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 357,31 163.486
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 333,33 208.218
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 322,81 231.777
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 319,08 240.854
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 317,62 244.427
- Orman Mühendisliği SAY 25/26 300,93 290.704
- Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/42 298,08 299.550
- İslami İlimler SÖZ 144/148 295,27 388.106
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30/31 269,84 408.379
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 267,01 636.615
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 244,83 558.916
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 383,45 41.075
- Medya ve İletişim SÖZ 80/82 337,44 152.936
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 337,19 153.833
- Coğrafya SÖZ 50/52 331,72 175.637
- Tarih SÖZ 70/72 320,87 226.280
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 60/62 372,5 33.753